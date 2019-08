Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul este relativ tensionat, dar Banca Nationala a Romaniei a observat si a incurajat tendinta Guvernului de a tine lucrurile sub control, a afirmat, luni, guvernatorul bancii centrale, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa. "Avem un buget relativ tensionat, dar noi am observat si am…

- "Ne imprumutam pentru a asigura nevoi de finantare pe diferite zone. Ministerul de Finante nu zice 'am imprumutat suma de, si o dau, nu stiu, pentru pensii sau pentru salarii. Este o nevoie de finantare la nivel national. (...) Imprumutam din piata ca sa si platim scadentele care anul acesta vin…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, isi contrazice colegii de partid, care anuntau, miercuri, printr-un comunicat oficial, ca intentioneaza sa stabileasca data referendumului pentru revizuirea Constitutiei cat mai repede, la inceputul lunii septembrie. Teodorovici spune ca nu sunt prevazuti bani…

- Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterii organizate de DC Media Group "Health Romania: Totul despre radiografia sistemului de sanatate in 2019, ca Ministerul de Finanțe a prezentat la inceputul acestui an aceasta strategie despre cat se imprumuta, pentru ce se imprumuta, cat in…

- "Deficitul de 1,4% (inregistrat in perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a fost anticipat in 2019 in legea bugetului la inceput de an. Nu este pentru noi o surpriza. Noi am ales o abordare liniara. Si anul trecut spuneau, dupa primul trimestru despre deficit: daca acum este atat pana la final de an…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca nu a discutat și nu este interesat de poziția de guvernator al BNR. El a afirmat ca daca se va hotara sa faca acest pas, atunci va anunța public.„Am auzit aceasta aberație. Daca doresc o anumita poziție o sa o anunț public.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si premierul Serbiei, Ana Brnabic, s-au intalnit recent pentru a discuta despre necesitatea construirii unei autostrazi intre Timisoara si Belgrad, a infiormat Ministerul Finantelor.