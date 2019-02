Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, in sedinta de joi, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit, anunta banca centrala. Totodată, BNR a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an. La finele anului trecut, Guvernul de la Bucureşti a stabilit, prin…