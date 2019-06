BNR: Marimea deficitelor si structura cresterii economice, risc ridicat pentru stabilitatea financiara

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul IV 2018, conform datelor anuntate ieri de Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Guvernul italian a adoptat miercuri dimineata, la capatul unei sedinte furtunoase, un decret-lege destinat cresterii economice. Divergentele dintre cei doi parteneri de la guvernare de la Roma sunt insa profunde, scrie Reuters.

- Braun si-a prezentat prognozele despre evolutia economiei romanesti pentru acest an la reuniunea Camerei de Comert si Industrie Romano–Germane. Sectorul serviciilor va ramane motorul cresterii PIB, alimentat de cresterile salariale, dar impactul este marginal si in scadere. Cresterea PIB din 2018 a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7620 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de nivelul atins marti. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a atins, în 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei.…

- România este bolnava de mitul aurului, iar partidul care ar îndrazni sa vânda un gram de aur ar iesi din istorie, a spus miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie în cadrul BNR, la conferița revistei BIZ, ''Stabilitatea financiara sub umbrela UE''. "Se…

- In luna ianuarie 2019, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 114 milioane euro, comparativ cu 7 milioane euro in luna ianuarie 2018; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 476 milioane euro, iar balanța veniturilor primare, balanța veniturilor secundare…

- La Craiova s-a deschis astazi Forumul Industriei Auto 2019. Reuniunea prezidata de premierul Viorica Dancila va aborda teme precum mobilitatea durabila, conducerea automata si conectata, electromobilitatea, implementarea recomandarilor GEAR 2030.