BNR majoreaza dobanda cheie in prima sedinta a anului

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul de Administratie al BNR a hotarat ...

- "Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1 la suta pe an de la 0,75 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3 la suta pe an de la 2,75 la suta pe an incepand cu data de 9 ianuarie 2018", se arata in comunicat. BNR a decis pastrarea nivelurilor…

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an de la 1,75 la...

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se reuneste luni intr-o sedinta pentru a lua o decizie de politica monetara. Astfel, Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflatia se inrautateste…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- Republica Moldova a trecut cu succes de ședința Cosiliului de Directori a Fondului Monetar Internațional, a anunțat speakerul Andrian Candu, care a adus mulțumiri colegilor din Parlament pentru munca depusa."Noi am trecut cu succes de ședința Consiliului de Directori a FMI.

- Discuție incinsa in cadrul Adunarii Generale a Societații Drumuri Municipale din Timișoara, de astazi, privind validarea membrilor din Consiliul de Administrație. PSD Timiș acuza ca toți pesediștii care și-au depus candidaturile pentru a activa in consiliu au fost eliminați de pe lista. Candidații pentru…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ SA intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 ora Romaniei , la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud.…

- Membrii Consiliului Județean Buzau sunt convocați joi, 21 decembrie 2017, la ultima ședința ordinara din anul 2017. Pe ordinea de zi se afla 27 de proiecte de hotarare. La ultima intrunire din an, consilierii județeni vor fi vizitațide grupuri de colindatori veniți din intregul județ pentru a le transmite…

- Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie BNR, a declarat, vineri, in legatura cu propunerea legislativa prin care dobanzile la creditele pentru populatie ar putea fi limitate la cel mult 50% peste dobanda cheie a BNR, ca masura nu face parte din logica economiei de piata.

- Daianu, despre ideea de plafonare a dobanzilor la CREDITE: Nu face parte din logica economiei de piata Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie BNR, a declarat, vineri, in legatura cu propunerea legislativa prin care dobanzile la creditele pentru populatie ar putea fi limitate la cel mult…

- In data de 04.12.2017 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii ATHENEE PALACE SA. I. Prin Hotararea nr 1 04.12.2017 s au hotarat urmatoarele: 1. Incepand cu data de 04 decembrie 2017, se ia act de demisia domnului Ion Taban din functiile de administrator mdash; Presedinte al consiliului…

- Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 05.12.2017, administratorii societatii au ales in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pe Gheorghe Cristian Florin, in conformitate cu prevederile…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,20%, un nou record al ultimilor trei ani, potrivit datelor oficiale publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , dupa ce ieri batuse un alt maxim al perioadei, de 2,19%. Creșterea duce la majoarea ratelor pe care trebuie sa le plateasca romanii cu credite in lei.…

- Premierul Mihai Tudose a lansat la finalul saptamanii trecute un atac dur la adresa BNR, acuzand instituția ca este de vina pentru creșterea brusca și necontrolata a cursului valutar. In reprica, reprezentanții BNR susțin ca singura modalitate prin care pot interveni in piața este creșterea…

- Premierul a afirmat, joi seara, ca este nevoie de o "discuție serioasa" cu reprezentanții BNR pe subiectul privind creșterea euro, susținand ca Banca Naționala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. In replica, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei, Dan Suciu, a zis:…

- Echipa de handbal feminin CSU Oradea va fi duminica dupa-amiaza oaspetele handbalistelor de la CS Minaur Baia Mare, intr-un meci contand pentru etapa a 12-a a Diviziei A, seria B. Meciul are loc la Sala Sporturilor „Lascar Pana”, cu incepere de la ora 14.00. Pentru baimarence este importanta caștigarea…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca este nevoie de o "discutie serioasa" cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Vineri, BNR i-a raspuns premierului. 0 0 0 0 0 0 Banca Nationala…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Dupa acuzațiile aduse BNR de catre premierul Mihai Tudose, banca centrala explica faptul ca rezerva minima obligatorie (RMO), acele depozite de care vorbea premierul, este rezerva constituita de fiecare instituție de credit la BNR. "In concluzie, banii aparțin bancilor. In primavara am redus RMO in…

- Banca Nationala a României (BNR) îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu. "Pana…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- Laurentiu-Teodor Mihai a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose.Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.…

- Spitalul Județean Timișoara va fi condus cel mai probabil la sfarșitul acestui an de un director interimar. Concursul pentru postul de manager, care va ramane vacant in 17 decembrie cand expira mandatul caștigat in urma cu trei ani de Marius Craina, a fost anulat. Decizia vine ca urmare a schimbarii…

- Dorin Gavril Debucean, fost director al C.N.A.D.R. intre 2007 și 2008, a murit duminica seara in urma unui infarct. Saptamana trecuta, fostul șef de la Drumuri fusese trimis in judecata de D.N.A. pentru “abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecințe deosebit de grave”. Pe 25 octombrie,…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea lua decizia de a majora dobanda cheie in ședința din ianuarie, iar pe parcursul anului viitor sa o majoreze de 8 ori cu cate 0,25 puncte procentuale, susține Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Ma aștept ca Banca Centrala…

- Fostul director general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), Dorin Gavril Debuceanu, a fost trimis in judecata de DNA, el fiind acuzat ca a prejudiciat compania cu aproape noua milioane de euro prin acordarea unor contracte de asistenta juridica.…

- Un fost membru al Consiliului de Administrație(CA) al Unitații de Execuție Foraje Motru(UEF), subunitate a Complexului Energetic Oltenia, și-a caștigat in instanța, cu cateva zile in urma, indemnizația neachitata cu mai bine de doi ani in urma. Ion Cornescu, membru al CA-ului timp de mai puțin…

- BNR ingusteaza din nou coridorul de variatie in jurul dobanzii de politica monetara, pana la un punct procentual, si decide sa mentina dobanda cheie la 1,75%, nivel valabil din mai 2015. 0 0 0 0 0 0 Astfel, incepand cu 8 noiembrie 2017, rata dobanzii pentru facilitatea de depozit (dobanda…

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose a…

- Cursul leu/euro a sarit de 4,63 lei in sedinta interbancara Cursul leu/euro a trecut de pragul de 4,6 lei in sedinta interbancara de tranzactionare, si a urcat pana la o valoare record de 4,63 lei, in crestere cu 0,70% fata de nivelul de deschidere, dupa ce guvernul a anuntat ca va trece prin ordonanta…

- O noua sedinta a Consiliului de administratie pe probleme de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) va avea loc astazi. Analistii se asteapta ca banca centrala sa mentina dobanda de politica monetara, dar sa ingusteze coridorul dintre dobanzi.

- D I S P O Z I T I E, privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 noiembrie 2017, ora 16,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: nota justificativa nr.92007/03.11.2017 a Directiei Patrimoniu prin ca ...

- SCANDAL… Nu e liniste la societatea de transport public a Vasluiului, acolo unde presedintele Consiliului de Administratie, Ovidiu Mihalache, a demisionat din functie la mai putin de o luna de la numirea oficiala. In luna august, majoritatea din CL Vaslui a fost de acord cu un ajutor financiar pentru…

- Coordonatorii Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara (SNAC) din unitațile de invațamant vrancene s-au intalnit, ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), unde a avut loc consfatuirea județeana. A fost prezentat raportul de activitate pentru anul școlar 2016-2017, s-au pus la punct detalii…

- Sebastian Valentin Dumitrescu, in varsta de 94 de ani, actionar minoritar al Oil Terminal Constanta, a cerut convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor in vederea alegerii membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

- Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.Sedinta va avea loc pe data de 9 noiembrie, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor. Pe ordinea de zi au fost incluse urmatoarele puncte: numirea membrilor provizorii…

- Incearca de ani de zile sa ne inchida. Stiti bine cite batalii am dus ! Le-am cistigat pe toate ! Acum au intrecut toate limitele posibile. Folosind smecherii ieftine si citiva complici din Institutii ale Statului. Public mai jos Documentul din Monitorul Oficial care atesta AGA tinuta de mine, ca Presedinte…