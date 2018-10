BNR, limitare creditare. Nivel rate, calculele momentului Noile limite se vor aplica din 1 ianuarie 2019. "Consiliul de Administratie al BNR a adoptat astazi, 17 octombrie a.c., Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform noilor prevederi, nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta. Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor totale lunare de plata raportate la venitul net lunar. Rata maxima de indatorare este majorata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

