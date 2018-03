Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit documentului, la nivelul lunii februarie, Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica s-a majorat cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 46,7 puncte, in timp ce indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pana la 67,1 puncte. De asemenea, indicatorul anticipatiilor a scazut…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a avertizat asupra faptului ca este foarte periculos sa dam legi fara sa face un studiu de impact, mai ales ca in lipsa acestei etape, in primii ani de democrație nici nu se intra in Parlament. „Faptul ca acum se discuta lege fara studiu de impact trebuie sa ne dea de…

- Datele Oficiului European de Statistica (Eurostat) arata ca cele mai mari rate anuale ale influenței au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), insa rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie…

- Avem de admirat, A®n aceste zile, la Casa cu Lei, creaE›iile Mirelei Orban AYi ale BiankAƒi Brici Kerekes, prima - asistentAƒ, a doua - angajatAƒ la Trezorerie, care A®E™i respectAƒ cu adevAƒrat timpul liber, pictA¢nd. aEzSAƒ terminAƒm odatAƒ cu peisajele, florile, nudurile E™i portretele! SAƒ ne apucAƒm…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a PIB in anul 2017, fata de anul anterior. In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007. Comisarii…

- Firmele care au avut venituri mai mici de un milion de euro anul trecut trebuie sa depuna la Finanțe o declarație de mențiuni, formularul 010, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arata ca declarația…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a obtinut anul trecut 2,02 miliarde de franci elvetieni (2,16 miliarde de dolari), de pe urma ratelor negative ale dobanzilor cu care a taxat bancile comerciale, in crestere fata de 1,52 miliarde de franci elvetieni in 2016, transmite Reuters.

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, l-a primit joi, 1 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans", se arata intr-un comunicat al Palatului Cotroceni. Potrivit acestuia, "principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel…

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Sistemul bancar din Romania a incheiat anul 2017 cu un profit net de 5,4 miliarde de lei, in crestere cu peste 30% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In acelasi timp, activele sistemului au atins un nivel record, de 427,4 miliarde de lei la finalul…

- Niciodata lista problemelor nerezolvate nu a fost atat de lunga si diversa. Aproape toata lumea simte ca situatia a scapat de sub control si ca tot ce se face nu sunt decat improvizatii. Cum isi poate imagina cineva ca un om cu sabia lui Damocles deasupra capului poate judeca limpede si poate da sfaturi…

- Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti de ce e bine sa ai dovezi cu nemernicii astia? Ca ies cu senitate sa repete ca o masinarie…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) a anuntat, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.Citeste…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit la Antena 3, vineri seara, despre dezbaterile din Parlamentul European, acolo unde s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justiției din Romania.„Am incercat, cred ca am și reușit, sa subliniez ca nu e nicio legatura intre legile justiției…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Exista doua instrumente cu care un stat sanatos poate interveni in angrenajul economico-social. Unul e fiscalitatea: o guvernare sanatoasa o foloseste nu doar pentru a aduna bani la bugetele publice: ci si - sau mai ales - la modelarea economiei, stimularea directiilor rentabile in acord cu…

- Roberta Metsola (PPE) a spus ca romanii isi doresc eradicarea coruptiei, motiv pentru care au si iesit in strada, iar partidele care castiga alegerile nu au dreptul sa divizeze o tara. Josef Weidenholzer (S&D) a precizat ca "statul de drept, democratia si drepturile omului stau la baza democratiei"…

- Dupa 1989, Romania a incercat diverse sisteme de vot incercand sa stabileasca pe cel care i se potrivește mai bine. Inițial, și pentru mulți ani, am avut un sistem de vot proporțional pe lista. Cetațeanul vota lista de partid, dar cine intra pe lista respectiva decideau liderii partidului. Acest…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu Syed Kamall…

- "Deciziile CCR vor transpuse in legislatie foarte repede" Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede în Parlament, mentionând ca…

- Bancnotele emise in anul 1999, cu ocazia eclipsei care a avut loc atunci, au ajuns astazi la mare cautare. Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat in Romania. Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei. la acea…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste…

- "L-am asigurat pe presedintele Romaniei ca ne-am luat angajamentul ca MCV sa fie incheiat si vreau sa-mi respect acest angajament. Locul meritat de Romania este in Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi incheiat si pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- In noiembrie 1946, atunci cand comunistii au falsificat grosolan alegerile pentru a prelua puterea in Romania, un student botosanean a avut curajul sa se ridice fatis impotriva acestora. Se numea George Mihut si a declansat o revolta studenteasca anticomunista, dar a indemnat si taranii sa se ridice…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea…

- Intr-o scrisoare semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, forul executiv al UE avertizeaza Romania de riscul regresului, spunand ca va analiza modificarile privind legile justiției și Codurile penale. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Expertul economic Veaceslav Ionita sustine ca intrarea Bancii Transilvania (BT) in sistemul bancar din Moldova este un semnal pentru alti investitori, mai ales din Romania. Potrivit lui, sistemul bancar de la Chisinau are „nevoie de un campion al schimbarii”, dupa criza din 2014.

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Investiția Bancii Transilvania din România în Victoriabank din Republica Moldova este un bun început pentru a atrage și alte banci cu investiții în instituțiile bancare moldovenești. Aceasta opinie a fost exprimata în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la…

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Duster a adus cele mai multe noutati in gama Dacia, atat in 2010 cand a fost lansata prima generatie cat si acum, cu cea de-a doua. Daca la finalul anului trecut cand a fost prezentata, s-a insistat pe faptul ca noul model dispune in premiera de senzori pentru prezenta altor automobile in unghiul…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre comunicatul comun dat de cele șapte ambasade, care s-au declarat ingrijorate cu privire la legile Justiției. „In ultimele zile ale anului 2017, mare frasuiala cu așa-zisele legi ale Justiției. Șapte ambasade au dat comunicat…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur…

- In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa…

- „Fara indoiala este un raspuns. Noi le-am tradus in engleza. Nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana, șamd. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de acum o saptamana. Este incorect fața de Parlamentul Romaniei, fața de Romania, modul in…

- Presedintele Comisiei Europene a devenit subiect de breaking-news, declansand in premiera un atac dur la adresa Poloniei, propunand aplicarea „solutiei nucleare“ a Tratatului UE la adresa acestei tari, pentru ca si-a permis sa-si modifice legile justitiei. „Solutia nucleara“ presupune suspendarea dreptului…

- „Suntem ingrijorati de statul de drept. Sistemul judiciar ar trebui sa fie independent, iar aceste legi nu ajuta in acest sens. Vom cerceta cu atentie aceste legi si vom discuta despre acest lucru cu partenerii nostri din Romania. Eu nu cred ca in acest moment Romania se afla in situatia Poloniei, dar…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania au emis un comunicat comun in care avertizeaza coaliția PSD și ALDE cu privire la modificarea legilor justiției.« Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Președintele Partidului Popular European Joseph Daul atrage atenția ca independența justiției din Romania este in pericol. Reacția acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justiției din Romania.„Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru toți cetațenii romani care…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Clientii Bancii Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active, vor putea efectua plati atat in tara, cat si in strainatate direct cu smartphone-ul la POS-urile contactless ale comercianilor incepand de anul viitor, informeaza Ziarul Financiar.Plata cu telefonul va fi disponibila…