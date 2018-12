Stiri pe aceeasi tema

- Romania va semna peste o saptamana Pactul Global pentru Migrație. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu scrie pe Facebook ca Guvernul nu a cerut votul Parlamentului și ii solicita premierului Dancila „respecte regulile democrației parlamentare, sa ia exemplu de la celelalte state europene și sa consulte…

- Mesaj extrem de dur al premierului Viorica Dancila pe tema raportului MCV. Exista recomandari care ne cer sa ignoram Constitutia, afirma aceasta, care a subliniat ca Romania nu vrea sa iasa din Uniunea...

- Trezoreria Italiei a comunicat luni Comisiei Europene ca isi mentine nemodificate planurile bugetare dar a promis ca va respecta cu strictete obiectivele pe care si le-a fixat, fara a majora mai mult deficitul sau datoria. Intr-o scrisoare trimisa Executivului comunitar, ministrul italian…

- Intr-o scrisoare trimisa Executivului comunitar, ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a recunoscut ca proiectul de buget pe 2019, care prevede un deficit bugetar de 2,4% din PIB, nu este in linie cu Patul de Stabilitate si Crestere. Cu toate acestea, Giovanni Tria a subliniat ca autoritatile…

- Guvernul se reuneste, luni, de la ora 9.00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei. Dupa sedinta, premierul Viorica Dancila va pleca intr-o vizita in Turcia si in Emiratele…

- Reprezentantii asociațiilor din Consiliul Economic si Social (CES) au anuntat, sambata, ca vor ataca in instanta decizia prin care au fost revocati din Consiliu. Ei spun ca hotararea premierului Viorica Dancila nu este legala."Avem aici decizia Guvernului si va fi atacata in instanta, va fi…

- Educatia este fundatia unui stat dezvoltat, puternic si cu o voce bine conturata pe plan extern, asa cum este Romania, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila intr-un mesaj transmis vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorului. ‘Ziua Mondiala a Profesorului este un bun prilej sa ne aratam pretuirea…

- Niciun dictat sau punere sub acuzare venite din partea Parlamentului European (PE) nu va determina guvernul ungar sa-si schimbe politica privind migratia, a declarat miercuri seful de cabinet al premierului Orban, Gergely Gulyas, in cadrul unei dezbateri parlamentare convocate dupa adoptarea de catre…