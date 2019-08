Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 27 august 2019 Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic monede din aur și alama pentru colecționare și va pune in circulație o moneda din alama, cu tema Desavarșirea…

- Romania il primește pe Papa Francisc intr-o vizita apostolica in care Suveranul Pontif va aduce mesaje pentru toti credinciosii crestini. Special pentru acest eveniment, Banca Nationala a pus vineri in vanzare monede cu chipul Papei. Potrivit stiri.tvr.ro , la Banca Naționala Romana, oamenii au stat…

