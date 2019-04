Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei va lansa, incepand din 1 aprilie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea calendarului gregorian de catre Romania. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei prezinta portretele si numele regelui Ferdinand…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7538 lei pentru un euro, in crestere cu 0,29 bani (+0,06%), fata de sedinta de vineri, cand moneda unica europeana valora 4,7509 lei. De...

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din aur si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 550 de ani de la sfintirea bisericii Manastirii Putna, informeaza BNR.

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din aur si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 550 de ani de la sfintirea bisericii...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,7506 lei pentru un euro, in crestere cu 1,09 de bani (+0,23%) fata de cotatia de 4,7397 lei stabilita in sedinta precedenta, scrie agerpres.ro. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, cursul anuntat fiind de…

- Leul a continuat și miercuri tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda europeana fiind de 4,7569 lei/euro, in crestere 0,91% fața de ședința precedenta. Din 24 decembrie 2018 până în prezent, leul s-a depreciat cu 2,5% în…

- Leul continua tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat vineri de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6975 lei/euro, in crestere cu 0,85 bani (+0,18%) fata de cotatia anuntata joi. Este a şaptea oară, în ultimele nouă zile, când euro atinge un nou nivel maxim…

- Curs valutar 15 ianuarie. Leul s-a depreciat marti cu 0,51 bani (0,11%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6822 lei/euro. BNR a cotat luni euro la 4,6771 lei. De asemenea, leul a pierdut…