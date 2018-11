Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pe 29 noiembrie va avea loc, la Alba Iulia, o sedinta speciala de Guvern cu ocazia Centenarului, locatia aleasa fiind sala in care s-a semnat in 1918 unirea Transilvaniei cu Romania.

- Proiectul „CNAM pentru Romania 100” a debutat in decembrie 2017, cu activitatea intitulata „Ganduri pentru Țara mea”, un concurs ale carui rezultate au fost expuse la Centrul Cultural „Arta”, cu ocazia spectacolului aniversar al Marii Uniri. In anul Centenarului, CNAM Dej a derulat un proiect finanțat…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Romfilatelia, promotoare permanenta a tematicilor filatelice care au ca subiect frumusețile de necontestat ale Romaniei, a introdus in circulație emisiunea de marci poștale Parcuri Naturale din Romania, poposind de aceasta data in Parcul Natural Domogled – Valea Cernei, cel mai mare parc national. Pe…

- "Am fost ridicat de politistii si serviciile secrete in mijlocul Chisinaului si escortat pana la granita. Am fost lovit tarat pe jos de catre cei care m-au dus la vama". George Simion spune ca totul i se trage de la marsul Centenarului. Romanii care au pornit de la Alba Iulia spre Chisinau pentru…

- Turneul Vioara lui George Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflandu-se in patrimoniul Muzeului National…

- Printr un gest onorant, ce va eterniza sarbatoarea Dobrogei din anul 2018, Banca Nationala a Romaniei a lansat, zilele acestea, in circuitul numismatic un set de trei monede: din aur valoare nominala 100 lei , argint valoare nominala 10 lei si tombac cuprat valoare nominala 1 leu si o moneda din alama…