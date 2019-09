Stiri pe aceeasi tema

- Moneda are o valoare nominala de 10 lei, are o forma rotunda, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 g si cant zimtat. Aversul monedei prezinta Statuia "Lupa Capitolina" (Lupoaica), simbol al latinitatii, adoptat si de Societatea de Cultura Macedo - Romana si un fragment din statutul societatii; inscriptia…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 18 septembrie 2019, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 140 de ani de la infiintarea Societatii de Cultura Macedo Romana.Caracteristicile…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 18 septembrie 2019, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 140 de ani de la infiintarea Societatii de Cultura Macedo - Romana. Caracteristicile…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 18 septembrie 2019, o moneda din argint cu tema 140 de ani de la infiintarea Societatii de Cultura Macedo - Romana, informeaza BNR printr-un comunicat remis AGERPRES. Moneda are o valoare nominala de 10 lei,…

- Moneda are o valoare nominala de 10 lei, are o forma rotunda, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 g si cant zimtat. Aversul monedei prezinta Statuia "Lupa Capitolina" (Lupoaica), simbol al latinitatii, adoptat si de Societatea de Cultura Macedo - Romana si un fragment din statutul societatii;…

- Aversul monedei prezinta cladirea Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' din Bucuresti, inscriptia in arc de cerc 'ROMANIA', stema Romaniei, valoarea nominala '10 LEI' si anul de emisiune '2019'. Reversul monedei prezinta portretul si numele profesorului Nicolae Cajal si anii intre care…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea lui Nicolae Cajal, potrivit unui comunicat al BNR. Aversul monedei prezinta cladirea Universitatii de Medicina si Farmacie ''Carol Davila'' din Bucuresti, inscriptia…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea lui Nicolae Cajal, incepand cu data de 5 august 2019. Valoare nominala a moneedei este 10 lei, din argint 999%, cu un diametru de 37 mm si o greutate de 31,103 g. Aversul monedei…