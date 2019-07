Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020, Banca Naționala va pune in circulație o bancnota de 20 de lei care va avea pe una dintre fețe portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina cazuta in lupta in timpul Primului Razboi Mondial.

