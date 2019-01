BNR, întrebată cine e VINOVAT de devalorizarea leului: Arată cu degetul către Guvern! El a spus ca in al doilea semestru al anului trecut piața a inregistrat un echilibru, o stabilitate, și ca urmare a unor evoluții precum temperarea creșterii inflației. In schimb din 2019 au aparut noi masuri de politica fiscala care au dus la schimbari pe piața monetara - valutara. „Sunt legate, se cauta un ehcilibru, e un context de incertitudine”, a spus Dan Suciu. Intrebat de jurnaliștii Digi24 daca e vina Guvernului, el a spus „Nu vreau sa comentez, am spus deja ca noile masuri fiscale au impact”. El a adaugat ca in prezent este greu de anticipat daca moneda europeana va continua sa se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

