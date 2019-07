Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 500 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala de 115 luni, la un randament mediu de 4,63% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Valoarea nominala a emisiunii de luni a fost de 500 de milioane de lei, iar bancile au subscris 672,8 miliarde de lei.

Citește și: In plin scandal pe banii TNB, apare un document nuclear! Ce salariu are, in realitate, Ion Caramitru

Marti este programata o licitatie suplimentara prin care…