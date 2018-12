Stiri pe aceeasi tema

- O ferma medie din Romania are o productivitate orara a muncii (PPS/ora) de circa 9,5, cu 31,5% sub nivelul de 12,5 din Polonia, de aproape 4 ori sub cea de 37 in Ungaria și de 2,4 ori sub cea de 23 in Uniunea Europeana (UE), reiese din calculele Bancii Naționale a Romaniei (BNR), potrivit Mediafax.…

- O ferma medie din Romania are alocat capital pentru mașini și echipamente de trei-patru ori mai puțin decat o unitate similara din Polonia și Ungaria, reiese dintr-o analiza a Bancii Naționale a Romaniei (BNR), publicata in „Buletinul lunar” din august 2018, nr. 298, scrie Mediafax.Ferma medie…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate de Eurostat și citate de Agerpres. Cu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca „Romania a fost si ramane unul dintre cele mai pro-europene state din Uniunea…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reactionat miercuri seara, pe Facebook, la acuzatiile dure ale comisarului european pentru buget, Gunther Oettinger, care a pus Romania in randul tarilor care "vor sa slabeasca sau sa distruga proiectul european". Replica lui Melescanu este cea cu care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca ”Romania a fost si

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, dupa ce comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a nominalizat Romania printre țarile care-și doresc distrugerea UE, ca oficialul „este un obișnuit al declarațiilor controversate, alarmiste și fara niciun fundament".„Comisarul…

- Comisarul european pentru buget Gunther Oettinger a spus ca Romania, Ungaria, Polonia și o parte din guvernul Italiei vor sa slabeasca și sa distruga proiectul european, intr-un discurs in care a subliniat ca proiectul se afla in pericol mortal din cauza unor oponenți din afara și din interior, relateaza …