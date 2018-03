BNR explica de ce o parte a aurului Romaniei se afla la Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu a intarziat cu replica dupa ce ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a comparat Cupa mondiala de fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate de Adolf Hitler. ”Sincer, iti vine sa vomiti la gindul ca Putin este pe cale sa se autoglorifice in cadrul acestui…

- Cu prilejul summitului UE, ce-si deschide joi lucrarile de doua zile la Bruxelles, Marea Britanie va prezenta aliatilor cheie din Europa date preliminare privind cazul Skripal, fostul spion dublu, otravit, se pare, de...

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi inhumat in catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un purtator de cuvant al lacasului de cult, fara a furniza alte

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Revista 22 pe tema otravirii fostului spion rus Sergei Skripal, tentativa orchestrata de Rusia pe teritoriul Marii Britanii.Revista 22: Clasa politica de la Londra deconteaza astazi goana dupa banii rusesti. Un fel…

- Atacul cu substanța neurotoxica de la Londra impotriva fostului ofițer rus Serghei Skripal care a lucrat pentru MI6 s-a transformat peste noapte intr-un adevarat declanșator al unui nou razboi rece intre Occidentul Unit și Rusia. Spionul refugiat in Marea Britanie și fata sa se afla inca in coma pe…

- Sprinterul canadian Andre de Grasse, vicecampion olimpic la JO 2016 in proba de 200 m, a declarat forfait pentru Jocurile Commonwealth-ului, programate luna viitoare in Australia, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. De Grasse (23 ani) a anuntat ca a decis sa nu participe la intrecerile care…

- "Principalul departament al Comisiei Ruse de Investigatii a initiat o ancheta penala in privinta tentativei de asasinat asupra cetateanului rus Iulia Skripal in orasul britanic Salisbury, in baza articolelor 30.3.2 si 105.2 din Codul Penal al Rusiei (tentativa de omor intr-o maniera care reprezinta…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un articol din cotidianul Evenimentul Zilei in care este abordata problema repatrierii rezervelor de aur de catre mai multe țari europene, dar și a motivelor care ar putea sta in spatele acestor decizii.Evenimentul Zilei: Banca Nationala…

- SUA a impus sancțiuni impotriva a 19 ruși, acuzandu-i de implicarea in alegerile prezidențiale din 2016 și presupuse atacuri cibernetice, scrie BBC News. Printre cei 19 sunt și cele 13 persoane și companii fața de care procuroru special al Departamentului de Justiție Robert Mueller a formulat acuzații…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Italianul Mario Balotelli, atacantul echipei franceze de fotbal Nice, care este foarte aproape de o revenire la echipa nationala a tarii sale, a afirmat ca motivul revenirii sale la cea mai buna forma il reprezinta o viata de familie armonioasa, informeaza AFP, citata de Agerpres. Balotelli ar urma…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni.…

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- Meghan Markle a fost botezata la anglicanism in cadrul unei ceremonii secrete, scrie presa britanica. Jurnaliștii au aflat ca botezul care a avut loc, marți seara, a fost facut de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, cel mai inalt prelat al Bisericii Anglicane. Meghan care a studiat la Școala…

- Banca Nationala a Ungariei a a finalizat repatrierea rezervei de aur a tarii de la Londra la Budapesta. BNR continua insa sa depoziteze mai mult de jumatate in afara tarii, desi alte state, precum Olanda, Germania si Austria si-au reintregit rezervele de aur pentru a spori increderea financiara.

- Dupa ce fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa au fost gasiți inconștienți pe o banca dintr-un mall ca urmare a expunerii la un gaz toxic, acuzațiile la adresa Rusiei au inceput sa curga din mai multe parți. Moscova a reacționat, insa, rapid spunand ca acuzațiile nu au temei și ca este vorba de…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Mii de locuinte din Londra si din imprejurimi au ramas fara apa dupa ce temperaturile negative de saptamina trecuta au provocat spargerea unor tevi din sistemul de aprovizionare al metropolei, informeaza luni Press Association. Aproximativ 12.000 de consumatori din Londra au fost privati de apa incepind…

- Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat publicitatii cu putin timp inainte de deschiderea sesiunii anuale a parlamentului. Fondurile alocate se ridica la 1.107 miliarde de yuani (175 de miliarde de dolari), potrivit acestui raport citit…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta.Potrivit Theresei May, este nevoie…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Britanicul Greg Rutherford, campion olimpic la saritura in lungime, in 2012 la Londra, a renuntat la Campionatele Europene indoor care vor avea loc saptamana aceasta la Birmingham (Anglia), a anuntat Federatia britanica de atletism, citata de agentia Reuters. Rutherford a castigat titlul de campion…

- Cu doua luni inainte sa dea naștere celui de-al treilea copil al ei și-al Prințului William, Kate arata mai bine ca niciodata. Iar in aceasta dimineața, ducesa și-a afișat din nou burta de gravida cu ocazia unei vizite la Colegiul Regal al Obstetricienilor și al Ginecologilor din Londra. Ducesa de 36…

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- Doi tineri care s-au cunoscut pe un site matrimonial musulman au fost condamnați la inchisoare pentru terorism in Marea Britanie. Munir Mohammed, care a solicitat azil in Regatul Unit, a fost condamnat la inchisoare pe viața, din care va executa o pedeapsa de minimum 14 ani. Rowaida El Hassan, pe care…

- Kylie Minogue (49 de ani) si-a dezamagit fanii dupa ce au fost anuntate preturile biletelor la concertul pe care il va sustine in Londra. Mai mult, pentru cele care includ o intalnire cu ea, la care se pot obtine autografe si selfie-uri, doritorii trebuie sa scoata o suma exorbitanta din buzunar.

- Combatanti loiali guvernului sirian au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin", a…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Un incendiu puternic a izbucnit in cartierul West End din Londra. Peste 50 de pompieri se lupta cu flacarile Incendiul a izbucnit pe un șantier, in dupa-amiaza zilei de sambata. Zece autospeciale și peste 50 de pompieri au fost trimiși la fața locului pentru a potoli flacarile. Nori…

- Incident grav pe aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Europa. Doua vehicule s-au ciocnit pe pista. Un barbat a murit, iar un altul a fost ranit la umar. Accidentul a provocat haos pe aeroport.

- Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca Romania porneste ca favorita in barajul cu Elvetia, adversarul desemnat in urma tragerii la sorti de la Londra, dar a precizat ca jucatoarele romane trebuie sa fie atente. "Daca ne uitam…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- Bursa de la New York scade din nou joi pentru a patra zi din cinci, indicele S&P 500 fiind cu 1,9% sub nivelul anterior, in vreme ce indicele care masoara volatilitatea este de doua ori mai mare decat saptamana trecuta, semn al tensiunilor, potrivit Bloomberg . Anxietatea vine ca urmare a posibilitații…

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,49 miliarde euro, cu 4 milioane de euro mai mult decat avea la finele anului, au transmis joi reprezentantii Bancii Centrale. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor…

- Un pasager, care calatorea cu avionul de la Varșovia la Londra, a zarit pe geam mai multe siluete bizare pe un nor. A avut inspirația sa le fotografieze și mai apoi sa trimita imaginea la MUFON, organizația care se ocupa cu fenomenele extraterestre.

- Premierul Mihai Tudose va explica, in aceasta seara, la Antena 3, de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, in conditiile in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus eliberarea sa din functie ca urmare a cazului in care a fost implicat agentul-pedofil.

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat recent in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema „Istoria aurului - Coroana reginei Elisabeta a Romaniei".Moneda din aur, cu cant zimțat, cu valoarea nominala de 10 lei, are un diametru de 13,92 mm si o greutate de 1,22 grame.Moneda ...

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- Banca Nationala a Romaniei a cheltuit, anul trecut, circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. In aceste conditii, in momentul de fata avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din bani s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb. Rezerva…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat in circulatie, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de ...

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,05%, cel mai mic din ultima luna si jumatate, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro.Robor la 3 luni este indicatorul…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 34 bani pentru un euro, cu trei bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftinește cu doi bani și este cotat la 17 lei și 16 bani.