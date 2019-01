"Evolutia de joi a indicelui ROBOR pare a fi mai degraba o continuare a tendintei manifestate spre finele anului anterior, in conditiile cresterii lichiditatii de pe piata monetara pe seama actiunii factorilor autonomi. In ceea ce priveste volumele depozitelor plasate/atrase la 3 luni de cei 10 jucatori, nu sunt diferente fata de zilele anterioare", au declarat pentru HotNews.ro oficiali ai Direcției Operațiuni de piața din cadrul BNR. Deși nu pare sa existe o legatura directa cu celebra Ordonanța care leaga activele bancare de evoluția ROBOR, aceasta intervenție a Statului a indus in piața un…