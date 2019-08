BNR: Euro a scăzut spre 4,73 lei. Dolarul crește Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7309 lei/euro, in scadere usoara fata de valoarea atinsa marti, potrivit News.ro. Marti, euro a coborat la 4.7311 lei. Miercuri, euro a scazut la 4.7309 lei. Lira sterlina a scazut de la 5.1548 lei la 5.1345 lei, pe fondul temerilor legate de Brexit. Acesta este cel mai scazut nivel din 5 septembrie 2018, cand a fost 5.1336 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4.2250 lei la 4.2308 lei. Cursul francului elvetian… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

