- "In cadrul exercitiului curent a fost introdus un nou risc privind tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, care a fost evaluat de catre institutiile de credit drept primul risc ridicat dupa importanta. Acest risc este apreciat ca avand o probabilitate ridicata de aparitie, un impact peste…

- Conform chestionarului privind riscurile sistemice trimis principalelor 10 banci de catre BNR, acestea au identificat au evaluat riscul provenind din cadrul legislativ incert si impredictibil în domeniul financiar-bancar ca fiind unul sever, însa cu o intensitate în scadere. Bancherii…

- Principalele incertitudini si riscuri asociate perspectivei inflatiei decurg din conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri, iar evolutia deficitului de cont curent este preocupanta, anunta Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar si deteriorarea increderii investitorilor in economiile emergente sunt cele mai mari riscuri care planeaza asupra stabilitatii financiare a Romaniei.

- Cresterea economica a Romaniei, bazata pe consum, a crescut veniturile romanilor, dar dezechilibrele macroeconomice s-au adancit, o schimbare de strategie a devenit necesara, iar deficitul de cont curent ar putea depasi 5% din PIB in acest an, in contextul unei cresteri economice de circa 4%, se…

- Marimea deficitelor, bugetar si extern, si structura cresterii economice ingrijoreaza tot mai mult Banca Nationala a Romaniei. Acesti indicatori au fost concentrati de reprezentantii institutiei intr-un risc intitulat "tensionarea echilibrelor...

- Riscurile la adresa stabilitații financiare a Romaniei sunt in creștere, in contextul unor evoluții economice și financiare internaționale marcate de incertitudine ridicata, coroborate cu resurgența pe plan intern a riscului privind cadrul legislativ incert și impredictibil in domeniul financiar-bancar,…