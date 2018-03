Stiri pe aceeasi tema

- Problematica pastrarii a mai mult de jumatate din aurul Romaniei la Londra, criticata recent de economistul Lucian Isar, a starnit reactii inclusiv din partea BNR, care a precizat ca nicio banca centrala care a dat aur in custodie Bancii Centrale a Angliei nu primeste dobanda.

- Datele publicate miercuri de Eurostat arata ca Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie – 1.958 euro). Intr-adevar, pretul terenului arabil…

- De aproape doi ani, mai multi colegi din directiile de specialitate ale BNR au publicat o serie de articole care au lamurit, cu date si documente, problema aurului detinut de Romania la Banca Angliei, explica arbitrajistul principal al Bancii Nationale, Dragos Popescu. Aceste luari de pozitie au fost…

- În 2018, pentru al treilea an consecutiv, Roma și Londra ramân primele doua destinații de interes pentru românii care vor sa calatoreasca de Paște în strainatate. Pe lânga acestea Paris, Barcelona și Milano sunt capitalele europene cu o prezența constanta în topul…

- Grupul anglo-olandez Unilever, a treia cea mai mare companie britanica, a anuntat joi ca sediul sau social va fi transferat de la Londra la Rotterdam (Olanda), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Unilever, producătorul săpunului Dove şi al supelor Knorr, s-a declarat în repetate…

- Cel mai adesea, vacanta de Paste reprezinta primul concediu al anului, cateva zile in care iesim din rutina pentru a fi alaturi de familie si de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani si a aflat cum…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri ca Romania a fost incadrata de Comisia Europeana in categoria statelor membre fara dezechilibre macroeconomice, fapt ce confirma „avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Fintech OS a ajuns sa gestioneze peste 10 miliarde de tranzactii pe luna, in 12 piete la nivel global, si isi anunta cei mai mari clienti odata cu participarea la cel mai important eveniment de fintech din lume, Finovate, unde sute de companii isi prezinta in fata investitorilor solutiile inovatoare.…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Wizz Air, una dintre companiile aeriene din Europa cu cea mai mare crestere și liderul pieței din Romania, sarbatorește in aceasta luna aniversarea a noua ani de la deschiderea bazei din Timișoara cu o reducere de 20% pentru toate zborurile rezervate astazi, pentru membrii WIZZ Discount Club. Wizz Air…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a pierdut, scor 50-101 (25-47) luni, la Cluj-Napoca, cu reprezentativa Italiei, in cea de-a patra partida din grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2019. Principalii marcatori ai partidei au fost Cate (15), Mandache (13) si Watson (11) pentru Romania,…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- ATP 500 de la Rotterdam, sferturile de finala. Rojer / Tecau – Haase / Middelkoop (azi, ora 17.00). Contra campionilor de la Sofia. ATP 500 ROTTERDAM, sferturile de finala Robin Haase / Matwe Middelkoop – Jean-Julien Rojer (4) / HORIA TECAU (4) (ora 17.00) Favoriții 4, romanul Tecau și olandezul Rojer,…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va infrunta formatia Elvetiei in barajul pentru Grupa Mondiala a Fed Cup, pe 21 si 22 aprilie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Londra. Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup,…

- Bali a fost aleasa cea mai populara destinație de vacanța la TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2017, detronind astfel locuri precum Londra, Paris, Roma sau New York, pentru prima data. Exista mai multe motive pentru care turiștii au inceput sa se reorienteze spre acest paradis tropical indonezian,…

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Premierul olandez Mark Rutte a administrat marti un dus rece ambitiei Bulgariei de a- si urni candidatura impotmolita la aderarea la spatiul Schengen si a declarat de asemenea ca tara mai are de lucru si pentru a intruni criteriile de aderare la zona euro, potrivit EurActiv.com . Atat Bulgaria cat si…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Ana Maria Huluban (30 de ani), artist fotograf care a obtinut recunoasterea si afara, a avut expozitii la Paris, New York si Bruxelles. Ea experimenteaza o gama larga de medii, de la fotografie (analog si digital) si pana la grafica 3D, medii mixte, video, instalatii interactive audio-video.

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Potrivit postarilor de pe Facebook si Twitter București s-a clasat pe locul trei intr-un top al oraselor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, relateaza Times of Israel. Ministerul…

- Ministrul israelian pentru Diaspora a dezvaluit rezultatele celui mai avansat sistem de monitorizare a postarilor din social media, care analizeaza continutul antisemit. In urma rezultatelor, a fost alcatuit topul celor mai antisemite orase, in functie de postarile cu continut antisemit, iar…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- In noua sa calitate, de producator al Spectacolului de Gala "Cornelia si Lupu Rednic - 25 de ani de cariera artistica", Sorin Constantinescu a vorbit, intr-un interviu pentru Bursa, si despre alte provocari pe care le implica meseria de organizator de evenimente, dar si despre spectacolul la care…

- Potrivit datelor forumului international Fashion Spot, sezonul "Primavara 2018" a fost cel mai "varstnic" din istoria acestei industrii a modei. Pe podiumurile din New York, MIlano, Paris si Londra...

- In contextul protestelor care au avut loc weekendul trecut in București și principalele orașe din țara, presa franceza și-a indreptat atenția spre țara noastra, iar Liberation a realizat un reportaj despre tinerii intelectuali romani care pleaca din țara din cauza politicienilor. Cu titlul ”Romania…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Deputatul Remus Borza a discutat despre blocajul pe care il impune Olanda, in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Remus Borza a precizat ca Olanda ar avea enorm de pierdut in cazul aderarii țarii noastre, dar și ca Romania nu va avea curaj niciodata sa mearga intr-o instanța cu…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- Banca Nationala a Republicii Moldova a anuntat joi ca investitorii rusi nu mai detin prima pozitie printre investitorii straini din tara, în ceea ce priveste investitiile directe în economie, scrie Balkan Insight. Citând date noi, aceasta a aratat ca Olanda si Spania…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…