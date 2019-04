Stiri pe aceeasi tema

- ​În perioada ianuarie - februarie 2019 contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 568 milioane euro, comparativ cu 425 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2018, arata datele transmise vineri de catre Banca Centrala. Importurile de bunuri au adâncit…

- ​În luna ianuarie 2019, contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 114 milioane euro, comparativ cu 7 milioane euro în luna ianuarie 2018, arata datele transmise luni de Banca Centrla. Daca privim mai în detaliu, vedem ca balanta bunurilor a consemnat un deficit…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 114 milioane euro in ianuarie, de 16,3 ori mai mare fata de cel inregistrat in ianuarie 2018, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7 milioane euro,…

- In perioada ianuarie – decembrie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,416 miliarde de euro, comparativ cu 5,97 miliarde de euro in perioada ianuarie – decembrie 2017. Asta inseamna o adancire a deficitului de cont curent cu aproape 60%. Contul curent este un indicator…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut anul trecut, fata de finalul anului anterior, cu 1,115 miliarde euro, la 98,476 miliarde euro, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde…

- ​Contul curent al balantei de plati a înregistrat în 2018 un deficit de aproape 9,5 miliarde de euro, fața de cele 5.9 miliarde din 2017, a anunțat miercuri Banca Centrala. În structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 628 milioane euro, balanța serviciilor a…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele ale BNR. Dupa primele 11 luni din 2018, din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 67,726 miliarde euro la 30 noiembrie 2018 (68,2% din totalul datoriei externe), in…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,73 miliarde euro in primele 11 luni ale anului trecut, cu 59,7% mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior, ritm accelerat fata de cel raportat luna anterioara, cand avansul era de 51,4%, potrivit datelor Bancii Nationale a…