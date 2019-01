Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii BNR nu vor participa marti la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, a declarat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. "BNR nu va participa astăzi…

- "Am trimis invitatie catre Banca Nationala, avem doua teme majore de discutat: una cu privire la raportul de sfarsit de an, pe care l-a intocmit Banca Nationala, in care atrage atentia ca in Romania e foarte redusa intermedierea financiara, cea mai redusa din Europa, si ca perspectivele sunt sumbre,…

- O interventie singulara pe piata valutara, pentru a aprecia leul in raport cu euro, ar duce la pierderea inutila de rezerve valutare, iar vanzarea doar a unei parti din aceasta rezerva ar impinge dobanzile in sus, a explicat, duminica, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu.…

- PSD ii solicita Bancii Nationale a Romaniei, intr-un mesaj postat vineri pe Facebook, sa apere moneda nationala. "În 2016, Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spunea că "BNR apără moneda naţională, asigură stabilitatea preţurilor (...) şi pe cei peste…