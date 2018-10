BNR, decizie credite. Vasilescu: Ele sunt cele mai periculoase "Aceasta reglementare priveste indeosebi creditele mici. Ele sunt si cele mai periculoase. Credite de nevoi personale, credite pentru un aragaz, pentru un televizor. Creditele mari, la locuinte, in general au avut rate de neperformanta mai mici. Ratele mari de neperformanta au fost la creditele joase. In general, in Romania, nu a fost o avalansa de cumparari de locuinte si nu va fi nici de aici incolo, din pacate. Daca facem niste socoteli o sa vedem ca in timp ce in Statele Unite ale Americii din totalul creditarii 20% erau credite de consum si 80% credite imobiliare, incoace spre Marea Britanie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40- din venitul net la creditele in lei si 20- la cele in valuta incepand din 1 ianuarie 2019. Pentru pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale, potrivit Regulamentului pentru…

- Noile limite se vor aplica din 1 ianuarie 2019. "Consiliul de Administratie al BNR a adoptat astazi, 17 octombrie a.c., Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a României - BNR a adoptat, miercuri, Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare, a informat institutia.

- "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor…

- Rata somajului in zona euro a coborat in luna august pana la 8,1%, acesta fiind cel mai scazut nivel inregistrat dupa luna noiembrie 2008, a anuntat luni Oficiul european de Statistica (Eurostat), informeaza AFP. Potrivit Eurostat, rata şomajului în zona euro a scăzut la 8,1% în…

- Datele oficiale arata ca in perioada aprilie-iunie a acestui an 391.000 de romani si bulgari munceau in Marea Britanie, o crestere cu 54.000 fata de aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere vine in contradictie cu tendinta nivelului de ocupare a fortei de munca de catre cetateni din alte…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a spus luni ca nu poate afirma ca nu vor mai exista cresteri ale dobanzii de politica monetara, iar printre motive a mentionat faptul ca nu se stie care va fi situatia in Europa. "Eu nu pot să spun în prezent, nu am nicio abilitare…

- "Eu nu pot sa spun in prezent, nu am nicio abilitare de la Consiliul de Administratie sa spun ca am castigat razboiul. O batalie s-a castigat in sensul ca e clar ca inflatia vine in jos. Mai mult de atat nu va pot spune. Nu ma intrebati. Sunt sanse ca intr-adevar sa nu mai creasca prea mult. Nu pot…