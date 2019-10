BNR. Curs valutar, 25 octombrie 2019. Cotațiile zilei LEU - EURO, EURO - LEU De asemenea, leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2784 lei, cu 0,76 de bani (0,18%) peste cotatia din sedinta precedenta, de 4,2708 lei. Potrivit BNR, moneda nationala s-a depreciat in fata francului elvetian, pana la un curs de 4,3151 de lei, mai mult cu 0,36 bani (0,08%), raportat la cotatia stabilita cu o zi in urma, respectiv 4,3115 lei pentru un franc. Gramul de aur s-a scumpit vineri cu 2,57 de lei (1,26%), pana la 206,9714 de lei, de la 204,3941 lei, cat se anuntase joi, conform Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

