BNR: Cresterea economica a fost mai mare decat anticipam Expansiunea economica a cunoscut in primul trimestru o accelerare mai consistenta decat cea anticipata, ajungand la 5%, de la 4,1% in trimestrul IV 2018, in timp ce rata anuala a inflatiei a ramas constanta la 4,1% in luna mai, semnificativ deasupra intervalului tintei de 2,5%, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 4 iulie 2019.



