BNR: Creditul neguvernamental a crescut n 2018 cu 7,9% La 31 decembrie 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,9% (4,5% în termeni reali) fata de 31 decembrie 2017, pe seama majorarii cu 13,4% a componentei în lei (9,8% în termeni reali) si a diminuarii cu 1,3% a componentei în valuta exprimata în lei (exprimat în euro, creditul în valuta s-a diminuat cu 1,4%).



Soldul creditului neguvernamental acordat de bancile din România a crescut în luna decembrie 2018 cu 0,1% (scâzând cu 0,02% în termeni reali) fata de luna noiembrie 2018

Sursa articol: hotnews.ro

