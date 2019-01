BNR cere MFP consultare prealabila pe deciziile cu impact asupra stabilitatii financiare a tarii

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei este implicata permanent, cu atat mai mult in aceste zile, in elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb, in conjunctura determinata de factori interni si internationali, sustin reprezentatii BNR.Reactia Bancii centrale vine in urma…

- In deprecierea leului cu peste 2%, in nici o luna, are cu siguranta amestec si aparitia OUG 114. O scrisoare a BNR catre Finante atragea atentia ca in calculul impactului acestei ordonante asupra stabilitatii financiare a fost folosita o depreciere a leului de 7,4% fata de euro, mult superioara cele…

- Cele mai mari institutii de credit din Romania au identificat mai multe riscuri la adresa stabilitatii financiare din tara noastra, cinci ridicate si patru moderate, cap de lista fiind riscul deteriorarii rapide a increderii investitorilor in economiile emergente in contextul evolutiilor externe, arata…

- "Romania a pașit in anul 2019 din primele zile ca forma de manifestare cu momente de liniște pentru doar cateva zile. Vor fi doua momente importante ca desfașurare in decursul anului 2019 și prima etapa se deruleaza in luna Ianuarie, ulterior a doua etapa va prinde contur in luna Septembrie și va…

- Doua autovehicule s-au ciocnit violent, marti, pe o sosea din zona de vest a tarii. Potrivit unor informatii publicate... The post Impact violent in vestul tarii! Masina unui comisar celebru, facuta praf de un microbuz appeared first on Renasterea banateana .

- UPDATE 11.12.2018/ORA 7:00 Banca Nationala a prezentat ieri Raportul asupra stabilitatii financiare. Concluzia este ca economia Romaniei evolueaza mai aproape de potential, iar inflatia va intra in tinta. Riscul de supraincalzire a economiei s-a redus, odata cu atenuarea ratei inflatiei si decelerarea…

- Incertitudinea privind evoluțiile economice din Uniunea Europeana (UE): Brexitul și evoluția datoriilor suverane din zona euro a devenit al doilea risc sistemic la adresa stabilitații financiare a Romaniei, potrivit „Raportului asupra stabilitații financiare”, decembrie 2018, nr. 16, prezentat luni,…

- Demografia, disciplina scazuta de plata in economie și nivelul scazut al intermedierii financiare sunt principalele vulnerabilitați ale Romaniei, arata "Harta vulnerabilitaților structurale ale Romaniei", prezentata luni și realizata de Banca Naționala a Romaniei (BNR), potrivit Mediafax. Aceste trei…