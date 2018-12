BNR: Avutia neta a populatiei a crescut cu 8%, la semestrul 1, la peste 1.925 de miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie - octombrie 2018, datoria externa totala a crescut cu 1,5% (1,492 miliarde de euro), fața de finele anului trecut, pana la 98,85 de miliarde de euro, conform datelor provizorii anunțate vineri de Banca Naționala a Romaniei (BNR), potrivit Mediafax.In structura, datoria…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in trimestrul al treilea, a crescut cu 1.048 fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 17.363, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.In al doilea trimestru din acest an, numarul de…

- Un nou episod de iarna adevarasta lovește România. Vremea rea cuprinde toata țara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie(ANM), în noaptea de marți spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va coborî peste țara noastra și va aduce ger naprasnic. Astfel, de miercuri…

- In primele opt luni ale anului, sumele aduse in țara de romanii care lucreaza peste hotare sunt comparabile cu cele ale investitorilor straini din Romania, rezulta din datele facute publice de Banca Naționala, scrie zf.ro. In perioada ianuarie-august 2018, romanii au trimis acasa 2,3 miliarde de euro,…

- Creditul neguvernamental a crescut cu 6,3% la finele lunii septembrie (1,2% in termeni reali) fata de perioada similara a anului trecut, pana la nivelul de 247,6 de miliarde de lei, potrivit datelor provizorii transmise marti de Banca Nationala a Romaniei - BNR. Creditul neguvernamental…

- Cu toate acestea, comparativ cu primul trimestru al acestui an, Romania a reusit cea mai mare reducere a deficitului guvernamental din UE, de la 3,7% din PIB in T1 la 2,2% din PIB in T2, adica o scadere de 1,5 puncte procentuale. Comparativ, deficitul guvernamental a scazut pana la 0,1% din PIB in…

- Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 85,7% din veniturilor totale, in trimestrul al doilea al acestui an, in creștere de la ponderea de 84% din aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS), scrie Mediafax.Veniturile…

- Guvernul PSD-ALDE a declarat 2018 anul investitiilor, sustinand ca acestea vor reprezenta principalul motor de crestere economica. Bugetul pe 2018 s-a construit pe o crestere economica de 5,5%, din care investitiile reprezinta 1,7%. Din datele furnizate de INS rezulta ca investitiile au avut o contributie…