- Pentru ca monedele virtuale au inceput sa prinda avant si sunt din ce in ce mai atractive pentru populatie, Banca Nationala a iesit la rampa si avertizeaza asupra riscurilor pe care le comporta cumpararea acestor monede. Reprezentantii BNR trag un semnal de alarma si sustin ca monedele virtuale sunt…

- Banca Nationala a Romaniei a emis, marti, o declaratie de angajament la Codul global de conduita pe piata valutara, precizand ca toate bancile centrale membre ale Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC) isi exprima angajamentul ferm de a sprijini si promova aderarea la Codul global de conduita…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- JPMorgan, Bank of America si Citigroup interzic achizitiile de bitcoin si alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, pentru ca bancile nu vor sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile respective, noteaza Bloomberg.

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit ZF . In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca utilizatorii care aveau…

- Autoritatile de reglementare a sectorului financiar analizeaza riscurile provocate de bitcoin si alte monede virtuale si vor discuta un raspuns la viitoarea reuniune a G20 din luna martie, a declarat vineri un oficial al Bancii Centrale Europene, potrivit Reuters.

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, 3,7984 lei/dolar, 3,9727 lei/franc elvetian. Este cel mai scazut nivel inregistrat de leu in fata monedei europene si pentru prima data cand cursul anuntat de BNR depaseste 4,66 lei. Bancile comerciale au anuntat…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6599 lei/euro, 3,8182 lei/dolar, 3,9533 lei/franc elvetian. Leul atinge cea mai scazuta valoare in fata monedei europene. Pe piata interbancara, euro a sarit pragul de 4,66 lei. Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,62 lei, cursul anuntat…

- Specialistii IT care lucreaza pentru aeroport spun ca s-au dat cel putin trei atacuri in ultimele zile. Din primele informatii, hackerii au vazut in numarul mare de utilizatori care intra pe site-ul aeroportului din Craiova o oportunitate de minare de monede virtuale. Așadar, scopul atacului…

- Guvernul sud-coreean a anuntat joi ca intentioneaza sa interzica tranzactionarea de monede virtuale, ceea ce a dus la un declin semnificativ al cotatiei bitcoin, transmite AFP, preluata de Agerpres. Se estimează că piaţa monedelor virtuale din Coreea de Sud reprezintă 20% - 25% din…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente, scrie …

- Guvernul iranian a avertizat populatia sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie News.ro, citand BBC. Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Mai multe grupuri au continuat…

- Monedele de 1 si 2 lei nu au mai fost puse în circulatie, desi anterior se anunța ca termen estimativ sfârsitul anului 2017. Într-un raspuns oferit anterior Agentiei de presa IPN, Banca Nationala a Moldovei (BNM) mentiona faptul ca informația despre monedele de 1 și 2 lei…

- Euro creste si atinge maximul istoric in fata leului: 4,6597 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Bancile comerciale au anuntat pe 29 decembrie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6760 lei si 4,7340 lei. Dolarul ramane la 3,89, aproape de cursul…

- BNR va lansa in circulație noi bancnote și monede cu noua stema a țarii, anunța instituția. "In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema…

- In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa…

- In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țarii și sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va…

- Guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney, considera ca exista ”probleme fundamentale” legate de ideea emiterii unor monede virtuale de catre bancile centrale, care sa fie utilizate de publicul larg, relateaza Reuters, scrie news.ro.Crearea bitcoin si a altor monede virtuale i-a determinat…

- Multiplele masuri de securitate folosite de Blockchain, tehnologia care sta la baza monedei virtuale, fac aproape imposibila accesarea a aproape un sfert din monedele Bitcoin generate, fiind deja celebru cazul unui galez care si-a aruncat harddisk-ul calculatorului folosit pentru minarea a 7.

- Bancile locale au la vanzare in prezent credite neperformante (NPL - non-per­forming loans) de circa 1,7 miliarde de euro, adica mai mult de o treime din totalul imprumuturilor cu probleme din portofoliu, potrivit datelor prezentate de Banca Nationala. BNR precizeaza ca deocamdata in 2017 au fost vandute…

- Un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, Serghei Glaziev, a spus ca monedele virtuale pot ajuta bancile din Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale. Sanctiunile impotriva Rusiei au creat "o necesitate obiectiva" pentru monedele digitale, a afirmat Serghei Glaziev la o sedinta…

- Bancile au plasat la BNR in noiembrie 265 mil. lei prin facilitatea de depozit si au imprumutat, in medie, 2,9 mld. lei prin operatiuni repo, de unde reiese un deficit net de lichiditate de 2,69 mld. lei, potrivit BNR. Bancile au depus la Banca Nationala prin facilitatea de depozit pe o…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu. Este reacția BNR dupa…

- Indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a crescut vineri la 2,19%, valoare pe care a mai atins-o în august 2014, conform datelor Bancii Nationale a României (BNR). Joi, 23 noiembrie, ROBOR la…

- Joi, 23 noiembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 2,15%, iar pe 20 noiembrie a atins 2,18%. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,30%, de la 2,29%, cat a fost cotat pe 23 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta…

- Purtatorul de cuvant al BNR explica motivele creșterii monedei EURO și ale ROBOR-ului Banca Nationala a cotat astazi moneda europeana la 4.6551 lei, iar leu a fost la cea mai scazuta cotatie din istorie in fata euro. ROBOR-ul a scazut astazi ușor, insa in ultimele saptamani a avut o ascensiune…

- ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou, ieri, la 2,18% – un maxim al ultimilor trei ani, iar la celelalte scadente (de la overnight la 12 luni) a avut cresteri pe linie, arata datele Bancii Nationale a Romaniei. Indicele…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a sarit astazi la 2,18%, cu 0,9 puncte procentuale peste nivelul de joi, marcand un nou maxim al ultimilor trei ani. Joi, Robor la 3 luni era 2,09%. In acelasi timp,…

- Informația despre monedele de 1 și 2 lei este confidențiala pâna în momentul publicarii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a deciziei de punere a lor în circulație. Este raspunsul BNM la o solicitare a Agenției de presa IPN despre etapa la care se afla inițiativa.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a stagnat vineri dimineata la 1,87%, situatie inregistrata si de Robor la 6 luni care a ramas cotat la 2,03%. In acelasi timp, ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii…