Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ca aurul aflat in custodie la Banca Angliei apartine in continuare Romaniei si nu poate fi folosit decat la instructiunile exprese ale BNR.Anuntul este o reactie la acuzatiile aparute in cadrul unei emisiuni de televiziune, iar BNR respinge insinuarile…

- Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei, este de parere fostul bancher Lucian Isar, care a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit bursa.ro: "Printr-o nota interna din 2006, Isarescu (n.r. Guvernatorul…

- Dragos Popescu, arbitrajist principal al BNR, a tinut sa aduca in atentie cateva aspecte pentru care BNR continua sa pastreze cea mai mare parte din aurul Romaniei la Londra, respectiv 61,24 tone, din rezerva de 103,7 tone. Acesta a explicat ca Banca Angliei este una dintre cele mai prestigioase si…

- Problematica pastrarii a mai mult de jumatate din aurul Romaniei la Londra, criticata recent de economistul Lucian Isar, a starnit reactii inclusiv din partea BNR, care a precizat ca nicio banca centrala care a dat aur in custodie Bancii Centrale a Angliei nu primeste dobanda.

- De aproape doi ani, mai multi colegi din directiile de specialitate ale BNR au publicat o serie de articole care au lamurit, cu date si documente, problema aurului detinut de Romania la Banca Angliei, explica arbitrajistul principal al Bancii Nationale, Dragos Popescu. Aceste luari de pozitie au fost…

- Managementul OTP Bank analizeaza aspectele juridice ale deciziei Bancii Nationale a Romaniei (BNR) de a respinge achizitia Bancii Romanesti, iar termenul limita de contestare a deciziei este 29 martie 2018, potrivit bancii. “OTP Bank informează piaţa de capital că Banca Naţională…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Prezentarea de catre guvernatorul Bancii Nationale a nivelului la care va ajunge inflatia in perioada urmatoare atrage o majorare a preturilor, agentii economici crescandu-le anticipat, sustine presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, social-democratul Marius Budai. …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6592 lei pentru un euro, in scadere cu 0,05 bani (-0,01%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6597 lei. În acelaşi timp, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- ♦ Cum teoria „output gap”-ului scoate banii din buzunar romanilor care au credite indexate la Robor. Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea au trimis o scrisoare de sase pagini catre Banca Nationala a Romaniei in care afirma ca…

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv…

- Deputatul Victor Ponta a declarat, luni, ca este obligatia premierului de a se intalni periodic cu guvernatorul Bancii Nationale, dar ideea ca interventia BNR ar rezolva problema ratei inflatiei este "o minciuna". Intrebat despre afirmatiile potrivit carora Banca Nationala ar trebui sa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- Ultimul raport al Bancii Nationale asupra evolutiei inflatiei contine o informatie ce nu pare sa aiba o baza reala. Este vorba de pretul unui litru de lapte, care, potrivit BNR, ar fi 2,7 lei.

- Vesti tot mai proaste vin de la Banca Nationala a Romaniei. Preturile vor creste in acest an cu mai multe procente decat era estimat. Mai precis, BNR prognozeaza ca rata medie a scumpirilor va fi de 3,5 fata de estimarea initiala de 3,2 procente, scrie Digi 24.Pretul energiei electrice, acciza pe combustibil…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor".Citeste si: Ministrul Justitiei IESE LA RAMPA: Ce spune despre EVALUAREA sefei…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este abordarea in viitor, informeaza Agerpres.ro. Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii…

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor". "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Banca Nationala a Romaniei a luat o decizie care va schimba vietile multor romani, iar veștile nu sunt deloc optimiste. Mai exact, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand…

- Banca Nationala a Romaniei a luat o decizie care va schimba vietile multor romani. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018.

- Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici a spus: "Orice inseamna crestere pe aceasta zona e intr-adevar de luat in seama; o ingrijorare mai mare sau mai mica in functie de impactul pe care poate sa il aiba: fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a revizuit în scadere prognoza ratei inflației pentru anul 2018 la 3,7, fața de 4 la suta cât anticipa în raportul asupra inflației nr.4, lansat în luna noiembrie anul trecut. Este a treia oara în ultimele șapte luni când banca…

- Ce face Dumitru Dragomir azi: ”Ridic blocuri și scriu carți. Ultima e de ficțiune, Aurul lui Decebal”. ”Acum fac blocuri. Un apartament cu doua camere, e 60-90.000 de euro, super-lux”, promite Dragomir. ”Nu fac sport, nu țin dieta. Mananc cand mi-e foame. Am un grup de amici, ne vedem la o masa, la…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Semafoarele din Capitala isi fac de cap si se distreaza la maxim. Pe retelele de socializare a aparut un filmulet video cum la semaforul de pe bulevardul Grigore Vieru din fata Bancii Nationale se aprind concomintent toate culorile.

- „Asupra cursului actioneaza mai multe cauze, cea mai importanta fiind majorarea deficitelor din economie - deficitul bugetar, deficitul de cont curent si cel comercial. Dezechilibrele acestea si - evident - cele politice depreciaza leul. Deficitul bugetar determina Guvernul sa se imprumute tot mai…

- Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,62 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Este cea mai ridicata valoare inregistrata de euro in fata leului. Precedentul record a fost atins pe 29 decembrie 2017: 4,6597 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 16 ianuarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni. Euro se apropie astfel de maximul istoric in fata monedei nationale, atins la sfarsitul anului 2017, in special in urma discursului tinut luni de guvernatorul Bancii…

- "Apel Matinal" - Invitat: Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR Purtatorul de cuvânt al BNR Dan Suciu. Foto: gov.ro. Banca Nationala a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an de la 1,75% pe an, începând chiar de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa."Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an de la 1,75 la...

- Studentii Facultatii de Stiinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava au participat, pe parcusul lunii decembrie, la activitațile ce au avut loc la sediul Agenției Suceava a Bancii Naționale a Romaniei, sub egida proiectului „BNR ...

- „Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!” Intr-una dintre declarațiile sale de la final de an, premierul Tudose da de ințeles ca razboiul sau cu Banca Naționala va continua pana la ...victoria finala! El sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa „bage pumnul in gura” pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, in cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarare:Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.