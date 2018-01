Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.

- Exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populatiei si gradul de acoperire acustica Pentru obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populației si gradul…

- Volumul creditului neguvernamental a atins in noiembrie nivelul record de 235,6 mld. lei, inregistrand o crestere de 6,8% fata de perioada similara a anului trecut, determinata de majorarea creditului in lei cu un ritm lunar de 1,4% si cu un ritm anual de 16,1%, la 145,7 mld. lei. “Majorarea…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit va inregistra o crestere a ritmului mediu anual de 3,9% anul viitor, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. “In scenariul macroeconomic central ne asteptam la cresterea creditului…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in noiembrie cu 6,8% fata de perioada similara a anului trecut, la 235 miliarde lei, pe seama majorarii cu 16,1% a componentei in lei si diminuarii cu 5,4% a celei in valuta exprimata in lei (exprimat in euro, creditul…

- Rata somajului a atins, in T3 din acest an, nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, in timp ce populatia activa a Romaniei a ajuns la 9,291 milioane de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) anunța ca va publica sinteza investigației Kroll odata cu cel de-al doilea raport de investigații al companiei, noteaza NOI.md. Totodata, BNM informeaza ca, deocamdata, nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar…

- Incepand cu data de 11 decembrie curent, Banca Nationala a Moldovei va pune in circulatie pe teritoriul Republicii Moldova bancnota modernizata cu valoarea nominala de 5 lei. Modernizarea bancnotei prin completarea cu noi elemente de siguranta are drept scop diminuarea riscurilor de falsificare, transmite…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ramine a fi politicianul care se bucura de cea mai mare incredere a populației, potrivit rezultatelor unui studiu realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, transmite NOI.md. Astfel, din numarul total al celor chestionați, 52,2%…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a redus rata de baza aplicata pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt cu inca 0,5 puncte procentuale – de la 7% la 6,5% pe an, relateaza NOI.md. In plus, Comitetul executiv al BNM a decis sa reduca și cu 0,5 puncte procentuale ratele dobinzilor…

- Principalele instrumente financiare in care au investit gospodariile populației pe parcursul anului 2016 au fost cele din categoria 'numerar și depozite", se arata intr-un raport publicat de Banca Naționala a Romaniei (BNR). "Activele financiare deținute de sectorul 'Gospodariile…

- Cresterea indatorarii populatiei atat de la banci cat si de la IFN-urilor reprezinta un risc moderat asupra stabilitatii financiare din Romania, insa in crestere. In aceste conditii, Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca debitorii ar fi mai bine protejati, pe termen mediu, daca ar solicita in mai…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut luni pana la nivelul de 2,21%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul…

- Noul director al Directiei de Sanatate Publica a judetului Constanta, Cristina Schipor, a anuntat, azi, in contextul sedintei Colegiului Prefectural, ca va trimite mesaje catre medicii de familie si mediatorii sanitari in caz de urgenta.La ora actuala, judetul Constanta dispune de 91.000 de doze de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,20%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Acest nivel a mai fost atins în…

- Banca Nationala a României (BNR) îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca este nevoie de o "discuție serioasa" cu reprezentanții BNR pe subiectul privind creșterea euro, susținand ca Banca Naționala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Eu am o parte din explicații, pe de alta parte,…

- Moneda nationala a atins marti cea mai slaba cotatie in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6551 lei pentru un euro, in crestere cu 0,82 bani (0,18%)...

- Piața imobiliara din România sta pe marginea prapastiei. Nu sunt motive de îngrijorare pentru moment – spun specialiștii – însa situația trebuie urmarita cu mare atenție. Programul „Prima Casa” se apropie, cel mai probabil, de final. Cel puțin în forma…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut joi pana la nivelul de 2,09%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miercuri, indicatorul Robor la 3 luni a…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), anunța News.ro.Marti,…

- Leul a atins luni cea mai slaba cotație din 2012 și pana in prezent in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in creștere cu 1,05 bani (0,23%) in comparație cu valoarea din ședința precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro. Cotația record…

- Trei sate ale unei comune timisene se remarca prin aceea ca sunt aproximativ la fel de populate (peste 2.000 de locuitori fiecare), insumand impreuna 6.400 de suflete, adica populația unei unitați teritoriale cu rang de oraș. Aceste localitați (Lenauheim – reședința de comuna, Grabaț și Bulgaruș) sunt…

- Cursul BNR de luni: Euro 4.6495 +0.0105 +0.23 % Dolar american 3.9913 +0.0110 +0.28 % Francul elvetian 4,0063 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor interbancare. …

- Euro continua sa creasca, in contextul scandalului legat de modificarea codului fiscal. Banca Naționala a Romaniei a stabilit, vineri, un curs de 4,6390 lei. Este cea mai mare valoare din ultimii cinci...

- Moneda naționala s-a depreciat și joi in raport cu euro și a ajuns la cea mai slaba cotație din ultimii cinci ani, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind stabilit la 4,6279 lei.

- In urma modificarilor care urmeaza sa intre in vigoare joi, persoanele fizice și juridice din SUA nu vor mai avea voie sa faca tranzacții financiare "directe" cu entitați cubaneze controlate de serviciile militare, de informații și securitate.Departamentul de Stat american a publicat și…

- CURS BNR: Acesta este cel mai mare nivel din iulie 2012, cand euro a atins valoarea de 4,63749 lei pe piata interbancara. Leul s-a depreciat si in fata monedelor din regiune, precum zlotul polonez si forintul maghiar, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale si a protestelor impotriva modificarii…

- Rata medie anuala a inflației va înregistra în acest an un nivel de 6,5%, iar anul viitor de 4,0%, în scadere cu 0,4 puncte procentuale fața de prognoza din august 2017, anunța Banca Naționala a Moldovei în ultimul raport asupra inflației prezentat de guvernatorul Sergiu…

- Oficial BNR: Guvernul a fost nevoit sa reduca masiv investițiile Scaderea investitiilor straine ar putea fi explicata prin faptul ca investitiile pe care le face statul roman au rol de antrenare urmate fiind de cele straine, dar, din cauza politicii fiscale prociclice si a cresterilor de salarii, Guvernul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca in cei 10 ani parcursi de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana Produsul Intern Brut aproape s-a dublat, iar puterea de cumparare a populatiei a crescut cu 20%. „Noile state membre, printre care si Romania, au inregistrat cea mai mare crestere…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 27 octombrie 2017.Citește și: Tariceanu, vești TERIBILE pentru bugetari: Anunț de ultima ora privind suspendarea angajarilor la stat Dolarul australian AUD 3,0225Leva bulgareasca BGN 2,3510Dolarul canadian…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,88%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei...

- Administrația Prezidențiala a Statelor Unite a dispus aplicarea unor verficari suplimentare în cazul imigranților. Masurile urmeaza sa intre în vigoare începând de miercuri, anunța Departamentul de Stat de la Washington.

- BNR: Creditul guvernamental a crescut cu 9,4% in ultimele 12 luni La 30 septembrie 2017, creditul guvernamental a crescut cu 9,4% fata de 30 septembrie 2016 si cu 0,3% fata de luna august 2017, pana la 97,2 miliarde de lei, se arata intr-un comunicat transmis marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata duminica dupa-amiaza, pentru desfasurarea unei procesiuni religioase cu ocazia sarbatorii liturgice a Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, a carui relicva va fi purtata pe strazile din centrul Capitalei. La ceremonia religioasa sunt asteptati aproximativ 1.500…

- CHISINAU, 21 oct — Sputnik. Peste 100 de case de schimb valutar au fost sanctionate de Banca Nationala a Moldovei, unele cu amenzi sau avertismente, iar altele chiar cu suspendarea activitatii si retragerea licentelor. BNM a publicat lista completa a institutiilor specializate în…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 16 octombrie 2017, anunța News.ro.Dolarul australian AUD 3,0617 Leva bulgareasca BGN 2,3445Dolarul canadian CAD 3,1122Francul elvetian CHF 3,9851Coroana ceha CZK 0,1777Coroana daneza DKK…

- Avertisment dur de la BNR asupra indatorarii populației. O treime dintre cei care și-au luat credit in ultimul an au rate mai mari de jumatate de salariu O treime dintre cei care au contractat credite in ultimul an au rate mai mari de jumatate din salariu, arata o analiza a Comitetului Na­tional pri­vind…

- O treime dintre cei care au contractat credite in ultimul an au rate mai mari de jumatate din salariu, arata o analiza a Comitetului National privind Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), un organism care cuprinde reprezentanți ai BNR, ASF și ai Ministerului Finanțelor. „Cresterea indatorarii populatiei…

- ♦ Cresterea preturilor locuintelor ii face pe oameni sa se „arunce“ la credite pe care nu le vor putea rambursa; BNR avertizeaza ca majorarea Robor poate aduce un nou val de restante. O treime din persoanele care s-au imprumutat in ultimul an la banca pentru a-si cumpara o locuinta au un grad de indatorare…

- Gradul de indatorare a populatiei s-a majorat considerabil, iar cresterea poate avea efecte negative importante atat asupra sistemului financiar, cat si asupra cresterii economice viitoare, informeaza Comitetul National de Supraveghere Macroprudentiala (CNSM). "In prezent, gradul de indatorare…

- Comitetul National privind Supravegherea Macroprudentiala a identificat doua mari vulnerabilitați la adresa stabilitații sistemului financiar romanesc. Sanatatea companiilor dar și creștere gradului de indatorare a populației pot avea implicații negative, avertizeaza CNSM. Advertisement Consiliului…

- Gradul de indatorare a populației s-a majorat considerabil, iar creșterea poate avea efecte negative importante atat asupra sistemului financiar, cat și asupra creșterii economice viitoare, se arata intr-un comunicat de presa al Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențiala (CNSM), publicat…

- Creditarea ipotecara a depasit pragul de alerta pentru al saselea trimestru consecutiv, avertizeaza Comitetul National de Supraveghere Macroprudentiala (CNSM). Indatorarea populatiei reprezinta o vulnerabilitate la adresa stabilitatii financiare, avand in vedere ca o treime din debitorii care au…

- Comisia Europeana (CE) a publicat joi un ghid menit sa ajute statele membre sa-și protejeze terenurile agricole de amenințari, cum ar fi speculații excesive ale prețurilor și concentrarea proprietații. Potrivit unui comunicat al forului comunitar, statele membre ale Uniunii Europene au dreptul…

- Lovitura dura pentru romanii cu credite! Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,82%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, dupa ce a scazut de doua ori saptamana trecuta, potrivit datelor publicate…

- Banca Nationala a Romaniei i-a dat o replica dura lui Ion Tiriac in disputa legata de proprietatea Arenelor BNR. Purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu, spune ca Tiriac a organizat gratis turneele de la Bucuresti pana in anul 2015, atunci cand a fost inchis Terenul Central din cauza…