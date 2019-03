Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2018, se arata intr-un raport publicat marti, 19 februarie, de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele subliniaza soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine in continuare…

- Datele publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR) arata ca balanta de plati a inregistrat un deficit de 9,41 miliarde euro anul trecut, cu 3,45 miliarde euro mai mare fata de 2017, relateaza News.ro.In 2017, deficitul contului curent a fost de 5,97 miliarde de euro, in crestere fata de…

- Produsul intern brut în trimestrul IV 2018 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,7% comparativ cu trimestrul III 2018, iar fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4,0% pe seria ajustata sezonier, a anunțat…

- Costurile cu imprumuturile in Romania urmeaza sa ramana nemodificate, in conditiile in care Banca Nationala critica taxele surprinzatoare anuntate de Guvern pentru a consolida bugetul si care restrictioneaza capacitatea de functionare a BNR, informeaza Bloomberg. La finele anului trecut, Guvernul de…

- 2018 a fost cel mai bun an pentru mașinile electrice în România, cu 605 unitați full-electrice înmatriculate, creștere de peste 200% fața de 2017. În UE înmatricularile de mașini electrice au crescut cu 53 de procente, iar ca și volume țara noastra reprezinta 0,4% din piața…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta după ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei. Cursul BNR urmeaază…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, cu ocazia inmanarii unor acorduri de finantare atribuite in baza schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, ca datele privind evolutia economica indica faptul ca Romania se afla pe drumul cel bun.

- Avertisment oficial. Mai multe BANCI mari risca sa se PRABUȘEASCA. Milioane de romani iși țin toata averea acolo In pixul catorva deputați și senatori sta viitorul sistemului bancar romanesc și, in extremis, chiar soarta economiilor a milioane de romani. Nu este doar o supoziție ci un secnariu sugerat…