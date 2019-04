BNR a menținut marți dobânda cheie la 2.5% ​În sedinta din 2 aprilie 2019 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a hotarât mentinerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an; mentinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si a ratei dobânzii aferente facilitații de creditare la 3,50 la suta pe an. De asemenea, au fost pastrate nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei si în valuta ale institutiilor de credit.

Știrea se actualizeaza.

