- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. ‘Pastram prognoza de 3,5% pentru…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 25,2% in octombrie, arata datele oficiale publicate luni, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani si subliniind adancirea impactului crizei valutare asupra consumatorilor si economiei, transmit DPA si Reuters preluate de Agerpres. Majorarea…

- Pretul cartofilor a inregistrat o crestere cu 19,16% in septembrie fata de august si cu 22,41% fata de decembrie 2017, in timp ce legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 6,48%, respectiv cu 13,67%. Pretul citricelor si al fructelor meridionale s-a majorat cu 3,97% fata de luna precedenta…

- Evolutia preturilor la unele produse alimentare, la gaze, energie electrica si combustibili, dar si conduita politicii fiscale si conditiile din piata muncii sunt principalele incertitudini si riscuri asociate perspectivei inflatiei, arata Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Rata inflației a crescut in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Inflatia si-a reluat trendul de crestere in…

- Rata anuala a inflației a crescut la 5,1 la suta in august, fața de 4,56 la suta in iulie. Creșterea vine și in contextul in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78 la suta fața de aceeași luna a anului trecut, iar prețul celor alimentare s-a majorat cu 4,15 la suta. De asemenea, platim mai…

- Diferența dintre salariile de la stat și cele din mediu privat s-a triplat in ultimii 3 ani. Așa arata statisticile oficiale. De exemplu un angajat la privat caștiga, in medie, cu 60% mai puțin decat un angajat din administrația publica. Iar prognozele statului arată că aceste diferențe…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie la 4,56%, de la 5,4% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 3,42%, iar serviciile cu 2,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…