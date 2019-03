Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941 in care reprezentanti ai bancii din perioada respectiva au facut un inventar pentru conducerea statului roman din epoca in...

- Banca Naționala a Romaniei a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941 – cu sprijinul altor instituții ale statului –, in care reprezentanți ai bancii din perioada respectiva au facut un inventar pentru conducerea statului roman din epoca in legatura cu situația Tezaurului pe…

- Precizari ale Ministrului Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, in legatura cu articolul din ziarul Libertatea, “Descoperire istorica! Un brașovean și un iranian au gasit, ascuns intr-un dulap de epoca și neatins de 80 de ani, dosarul pe care Antonescu l-a trimis cu armata la Moscova…

- Banca Nationala a Romaniei face un apel catre toti cei care abordeaza subiecte legate de rezerva internationala a Romaniei sa consulte documentele oficiale al bancii, arata purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu, care afirma, in context, ca acuzatiile europarlamentarului Norica Nicolai in legatura…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,28-, cel mai mare nivel din ultimele trei luni si jumatate, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Cursul de schimb euro/leu a scazut din nou joi la 4,7348 lei, de la 4,7555 lei/euro, cu 0,44- sub valoarea de miercuri, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Leul a traversat o perioada de depreciere, pusa de analisti pe seama decontarii importurilor de bunuri din perioada sarbatorilor…

- Prestatiile premierului si ale ministrilor sai la primele contacte cu institutiile de la Bruxelles, dupa preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, au aratat fara dubiu ca aceasta presedintie va ramane de neuitat. Dar spectacolul de la Bruxelles este menit sa acopere asaltul…

- Aceasta marturisire a lui Giuliani survine inaintea unei noi audieri in Congres, la 7 februarie, a fostului avocat al lui Trump, Michael Cohen. Condamnat in decembrie la trei ani de inchisoare pentru diverse ilegalitati, Michael Cohen a recunoscut ca a mintit Congresul in legatura cu o cladire turn…