- Lipsa acestor bani a facut ca în piața monetara sa apara un deficit de lichiditate, care a adus cu el o creștere a indicilor ROBOR. Evoluția ascendenta s-ar putea tempera la sfârșitul lunii, atunci când urmeaza ca Finanțele sa „verse" în piața 8 miliarde de lei,…

- Cresterea indicelui ROBOR vine inaintea anuntului de luni al Bancii Nationale a Romaniei referitor la organizarea de operatiuni de piata, existand temeri ca banca centrala nu va mai injecta lichiditate in piata, sustine Ciprian Dascalu, economist-sef al ING Bank Romania. "Cresterea ROBOR vine…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat marti, pe piata interbancara, la 3,17% pe an, de la 3,18%, valoarea anuntata in ziua anterioara, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La începutul…

- Tendinta de apreciere a euro a continuat si ieri, evolutie in contrast cu cea a altor monede din regiune, in timp ce indicii ROBOR au continuat sa stagneze, semn ca lichiditatea s-a acomodat cu nevoile pietei. Cursul euro a crescut de la 4,6435 la 4,6478 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au…

- Dupa doua saptamâni de pauza, Banca Nationala a României - BNR - a facut, luni, o operatiune repo în valoare de 12,17 miliarde de lei, informeaza Mediafax. Operațiunea BNR de luni, 27 august 2018, este cea mai mare din ultimii șase ani, fiind depașita doar de cea din 1…

- BNR le-a dat astazi bancilor 10,5 mld. lei in prima operatiune repo organizata in 2018, prin care banca centrala achizitioneaza temporar titluri de stat aflate in portofoliul institutiilor de credit oferindu-le lichiditate. Dobanda la care sumele au fost oferite a fost de 2,5% - egala cu…