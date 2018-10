Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, este cotat marti la 3,14%, a trei zi de stagnare, dupa cresterea de vineri de la nivelul de 3,10% cat a fost inregistrat joi, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- BNR le-a dat ieri bancilor 6,5 mld. lei in cea de-a sasea operatiune repo organizata in acest an, care a fost anticipata de analisti. Reluarea licitatiilor repo vine dupa pauza de saptamana trecuta, marcata de revenirea pe crestere a dobanzilor interbancare.

- ♦ Inflatia a revenit in august peste pragul de 5%, iar economistii nu exclud o noua interventie a BNR pentru majorarea dobanzii-cheie (2,5% in prezent), desi cred ca banca centrala nu se va pripi si va astepta sa vada cum evolueaza lucrurile in lunile ce vin. De la finalul anului…

- Dupa doua saptamani de pauza, Banca Nationala a Romaniei – BNR – a facut, luni, o operatiune repo in valoare de 12,17 miliarde de lei, suma pe care nu a mai plasat-o din 1 octombrie 2012, cand a solicitat si si-a adjudecat 12,6 miliarde de lei, reiese din raportarile pietei interbancare. Operatiunile…

- Banca Nationala a Romaniei BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6428 lei euro, 4,0055 lei dolar, 4,0255 lei franc elvetian. Leul se depreciaza, iar indicii ROBOR la trei luni si la sase luni scad pentru a doua zi consecutiva.Robor la trei luni a scazut la 3,36 iar Robor la sase luni a scazut la 3,46…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, luni, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, se arata intr-un comunicat de presa al bancii centrale. De asemenea, Consiliul a mai hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a atras luni din piata bancara un volum ridicat de depozite, in valoare de 11 miliarde lei, pe o perioada de 7 zile, pentru care plateste dobanda de referinta, de 2,5%, cu scopul de a mentine dobanzile din piata interbancara (ROBOR) la niveluri ridicate, dupa ce in…

- Indicele ROBOR a ajuns la 3,34% miercuri, dupa ce ieri era la 3,27% , potrivit informațiilor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR reprezinta media dobanzilor cu care bancile se imprumuta intre ele . Indicele ROBOR la trei luni este, de regula, indicatorul in funcție de…