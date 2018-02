​BNR a avertizat in ultimii 5 ani din 3 in 3 luni asupra riscurilor induse de politica fiscala. Vezi in text cum reactioneaza firmele daca se scumpesc materiile prime sau cum afecteaza diferentele culturale dintre tari, inflatia

Stiri pe aceeasi tema

- Indecizia politica de la cel mai inalt nivel, schimbarile dese de premieri si de ministri, protestele de strada care amplifica si ele zgomotul politic si interminabilele scandaluri din Romania ne fac pe fiecare dintre noi sa ne intrebam oare ce va urma si ce ne mai asteapta. Daca la oamenii simpli…

- Clujul, pe locul doi in țara la numarul firmelor inființate in ianuarie 2018 Romanii au infiintat, in ianuarie, 9.878 de companii noi, in crestere cu 80,4% fata de ianuarie 2017, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cea mai mare dinamica…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Dupa ce s-au demarat procedurile de revocare a Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, la recomandarea ministrului Tudorel Toader, reacțiile pro și contra se ciocnesc furibund in spațiul public. realizatorul TV Rareș Bogdan și-a exprima opinia critica in ceea ce privește destituirea procurorului șef al Direcției.…

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- Noul Guvern PSD-ALDE, condus de Viorica Dancila, pregateste introducerea impozitului pe venitul global al persoanei fizice, pentru anul urmator, o noua ghiulea pentru veniturile romanilor, deja afectate de “revolutia fiscala” si erodate substantial de inflatie, anunța liberalii argeșeni intr-un comunicat…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- Vanzarile de ciocolata ar putea ajunge in acest an la un nivel record, depasind pragul de 5 miliarde lei (circa 1 miliard euro), dupa un avans de 20% anul trecut, pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, dar si al consolidarii pietei si dezvoltarii ofertelor, arata o analiza…

- Antreprenorii romani pot descarca acum un calendar al principalelor taxe din Romania, in care vor regasi ce formulare trebuie sa depuna in 2018 si care sunt datele scadente pentru depunerea lor si pentru plata impozitelor.

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%. Stiti ca un nivel critic la nivelul Uniunii Europene este de 60%, dar, pentru tari emergente ca Romania, se considera ca 40-45% este un nivel…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. UPDATE: “Cifrele nu arata bine. Avem o crestere a tarifului energiei electrice…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul anului trecut, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor…

- „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse, se modifica legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Actul normativ stabileste persoanele juridice din sectorul public sau privat care au peste 50 de salariati vor avea posbilitatea…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea protesteaza azi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticata cu cancer mamar in urma cu mai bine de doi ani. S-a luptat cu toate puterile pentru a invinge boala. A plecat pe banii ei in strainatate, a suportat tratamente costisitoare si cand credea ca totul revine la normal a aflat ca are cancer la plamani. Medicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Modificarile aduse cadrului fiscal din Romania de catre guvernati, anul trecut, intr-un ritm haotic, cu multe semne de intrebare si fara norme clare de aplicare, vor face ca 2017 sa ramana in istorie drept unul din cei mai tulburi ani pentru mediul de afaceri din Romania. Bun, dar ce-i de facut in 2018?…

- F. T. Ieri, politistii prahoveni de la Secția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu angajați ai Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR – coordonați de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – , au descins in 20 de locații, la persoane și sedii de firme suspectate…

- Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara, potrivit noului Cod Fiscal. De asemenea, cei care pleaca din tara pentru mai multe de sase luni, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, ministrul Tudorel Toader s-a intalnit luni cu ambasadorul Anneli Lindahl Kennz si cu Alexander Peyre Dutrey, consilier, adjunct al sefului Misiunii, Afaceri Politice, Comerciale si Culturale. "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte…

- In data de 8 ianuarie 2018, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției cu E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei in Romania și domnul Alexander PEYRE DUTREY, consilier, Adjunct al Șefului Misiunii, Afaceri…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Peste trei milioane litri de vin au fost importați de firmele din Vrancea in cursul anului trecut, arata un raport al Direcției Agricole. Cei peste 3,1 milioane litri de vin au fost importați atat din spațiul comunitar dar și din afara Uniunii Europene, din Republica Moldova. Este…

- Care va fi cursul valutar leu-euro in 2018 Economia Romaniei va continua sa creasca in ritm sustinut, insa cu o inflatie semnificativ mai mare decat in 2017, iar deficitul bugetului de stat se va mentine in jurul limitei de 3% din PIB, arata prognozele oficiale pe 2018. Comisia Nationala de Prognoza…

- Prima zi din 2018 aduce "revoluția fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata în conturi separate („split TVA”) și trecerea contribuțiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. Agenția MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari. Cele…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni, transmite ...

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat vineri ca va pune la dispozitia Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, dupa anuntul referitor la investigatia privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor…

- Senatul american a aprobat, miercuri, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimii 30 de ani, reprezentand una dintre cele mai mari victorii legislative ale Administratiei Donald Trump din acest an, relateaza CNN.

- Termenul dat firmelor din Romania pentru finalizarea negocierilor cu salariatii si sindicatele in contextul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, expira miercuri, 20 decembrie. Insa, in cele 30 de zile pe care le-au avut la dispozitie, doar trei din zece societati au finalizat…

- Cresterea ofertei de valuta din partea companiilor care se pregatesc sa achite taxele si impozitele la buget cat si bonusurile angajatilor, la care se adauga reducerea aversiunii fata de risc, a permis leului sa se aprecieze fata de euro. Cursul euro a scazut de la 4,6260 la 4,6210 lei, cel mai redus…

- Companiile de IT au pregatit acest sistem de compensatii in asteptarea unei noi variante a Codului fiscal prin care salariile programatorilor scutiti de impozitul pe venit sa nu mai scada cu 7%.

- Din primavara anului viitor, in Romania, la fel ca in Europa, va intra in vigoare un alt regulament referitor la protectia datelor cu caracter personal. Firmele timisorene au fost invitate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis sa afle care sunt noile reguli.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la Cluj, ca Regele Mihai a fost un patriot curajos, care a facut eforturi pentru a asigura o Romanie libera. "Vreau sa exprim condoleantele mele si simpatia mea fata de cei care l-au admirat pe Regele Mihai al Romaniei. In secolele…

- Bugetul de stat pe 2018, primele cifre Veniturile bugetare vor fi de 125,9 miliarde de lei in 2018, iar cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei, rezultand astfel un deficit bugetar de 35,7 miliarde de lei, arata proiectul Legii bugetului pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor…

- Proiectul de buget pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului prevede venituri bugetare de 125,9 miliarde de lei in 2018, in timp ce cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar se ridica la 35,7 miliarde de lei. „Bugetul de stat se…

- „Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 125.955,5 milioane de lei, iar la cheltuieli in suma de 161.731,9 milioane de lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane de lei”, se arata in proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018. La inceputul lunii noiembrie, Comisia Nationala…

- Firmele din Romania au la dispozitie 500 mil. euro din fonduri europene pentru a forma ucenici si stagiari, dar pana acum au fost angajate doar 229 de persoane prin acest program, care ar putea fi folosit pentru a tine romanii in tara, spune ministrul muncii Lia-Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia,…