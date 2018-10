BNR a aruncat în piață miliarde de lei pentru a ține dobânzile sub control Indicele ROBOR la trei luni a coborat la 3,34% pe an, de la 3,38% pe an, vineri. BNR a mai organizat la inceputul acestei luni o operatiune de tip repo prin care a oferit bancilor 9,7 miliarde de lei. In luna septembrie, BNR a realizat trei operatiuni de tip repo, prin care a oferit bancilor 16,9 miliarde de lei, potrivit Agerpres.ro . Operatiunile repo sunt tranzactii reversibile, destinate injectarii de lichiditate, in cadrul carora BNR cumpara de la institutiile de credit active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a rascumpara activele respective la o data ulterioara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

