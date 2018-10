Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri ai unui grup criminal organizat vor comparea pe banca acuzatilor pentru 17 capete de acuzare, inclusiv: jaf, rapirea si privatiunea ilegala de libertate a unei persoane si o serie de escrocherii.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum a reușit Irinel Columbeanu sa salveze de la executare palatul sau din Snagov. Banca i-a cerut 5,5 milioane de euro, dar milionarul a ieșit victorios dupa ce a adus in instanța argumente de netagaduit, care i-au convins pe magistrați.…

- Beneficiarii finali ai fraudei bancare sunt cunoscuți, iar în judecata au fost transmise deja dosare ce vizeaza un prejudiciu de 7,74 miliarde de lei. În același timp, dosarele care vizeaza alte 1,9 miliarde de lei sunt la etapa urmarii penale și urmeaza a fi transmise în instanța.…

- Anunțul despre schimbarea banilor în R. Moldova a fost facut în cadrul prezentarii Raportului anual 2017 al Bancii Naționale a Moldovei la Comisia economie, buget și finanțe din Parlament. Potrivit raportorului, în anul 2019 ar putea aparea bancnote de polimer. Astfel…

- Un tribunal din Egipt a dispus arestarea celor doi fii ai fostului presedinte al tarii, Hosni Mubarak. Alaa si Gamal sunt acuzati de incalcarea reglementarilor pietei de marfuri si a bancii centrale.

- "Deja, s-a aprobat in biroul lor la nivelul Senatului ca legea privind infiintarea Bancii Nationale de Gene pentru Agricultura sa treaca in regim de urgenta prin Parlament. Sediul acestei banci de gene sper sa fie in Parcul Cring, unde este sediul Urbis Serv acum. Este un loc extraordinar, are 1,2 hectare…

- ​Turcia a anunțat, luni, o serie de masuri care sa previna prabușirea și mai abrupta a lirei, care a pierdut in acest an peste 40% din valoarea sa, scrie agenția de presa Romandie , care citeaza AFP. Banca centrala a Turciei a declarat ca va oferi tuturor bancilor lichiditațile nevoia, precizand ca…

- Cum explica BNR decizia de a mentine dobanda de politica monetara la 2,5%? Se pare ca, in luna iulie, preturile de consum au scazut fata de luna anterioara, iar cu o luna in urma cresterea a fost aproape de zero. Insa, banca centrala lucreaza pe un...