- Fata de 2016, traficul naval pe Dunarea maritima, prin canalul Sulina, a crescut in 2017 cu 5,2% la numarul de nave si 14,2% la tone marfa, potrivit directorului Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ) Galati, Dorian Dumitru."Tot timpul anului s-a asigurat o adancime de minimum 25 de picioare,…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader.Statistica ALARMANTA de la ONU: Milioane de romani vor DISPAREA…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Biofarm, unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente alimentare, anunta rezultate inregistrate in 2017. Veniturile din vanzari ale companiei au inregistrat o evolutie pozitiva anul trecut, acestea ajungand la 170 milioane lei, in crestere cu aproape 12%, fata de 152 milioane…

- Vodafone Romania a inregistrat la finele anului trecut 9.944.595 de clienti, reprezentand o crestere de 5,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Din numarul total de clienti, 9.221.666 sunt utilizatori ai serviciilor mobile. Veniturile din servicii raportate pentru trimestrul incheiat la 31…

- BUCURESTI, 29 Ianuarie – Grupul ELECTRICA, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru…

- Consiliul Judetean Galati a aprobat proiectul tehnic actualizat si indicatorii tehnico-economici. „Am ambitia sa fac acest proiect si sa dam un sediu pe masura unui dintre cele mai important, daca nu cumva cel mai importante muzeu de arta moderna din Romania”, a declarat Costel Fotea, presedintele CJ…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- FC Barcelona, liderul la zi din La Liga, a incasat pentru sezonul trecut suma de 146,2 milioane euro din drepturile de televizare, depasind cu aproape 7 milioane euro incasarile campioanei Real Madrid, relateaza Reuters. Cele 20 de cluburi din prima liga spaniola au impartit 1,247 miliarde…

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- 43 de organizatii civice i-au trimis, sambata, premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisa prin care ii solicita o intalnire in care sa discute despre Legile Justitiei, motivand ca Romania risca „un derapaj fara precedent de la valorile democratice”.

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- Programul Educație 2014-2021 a fost lansat oficial ieri, in prezența Excelenței Sale Lise Nicoline Kleven Grevstad, Ambasadorul Norvegiei in Romania și a ministruui delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica. Printre participanți s-au numarat și partenerii de program Veena Gill de la Norwegian Centre…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- Proprietatile Immofinanz din Romania reprezinta 20,1% din portofoliul total al companiei si includ 74 de proprietati cu o valoare de 840,2 milioane de euro. Portofoliul de investitii finalizate in valoare de 625,7 milioane de euro cuprinde 10 cladiri de birouri (14,3% din portofoliul total de birouri)…

- "Pentru anul 2017 avem o prognoza pentru vanzari la export de 120 de milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de anul trecut, iar pentru piata interna am trecut de 10% in primul semestru. Deci, creste si ponderea pietei interne si este de asteptat sa creasca in continuare in perioada urmatoare.…

- Potrivit acestuia, numarul turistilor straini va ajunge de asemenea la un record de peste 2,6 milioane. "Turismul romanesc este in crestere in acest an, conform datelor oficiale, cu aproximativ 10-. Pe de o parte, numarul turistilor straini va ajunge la un record de peste 2.600.000, iar pe de alta parte…

- Turismul romanesc este in creștere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turiștilor care aleg destinații din Romania se estimeaza ca va depași in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, susține prim vicepreședintele Asociației…

- O noua rectificare bugetara. Primesc fonduri MAI, Educatia, Sanatatea, Justitia, Transporturile Guvernul aproba, in sedinta de miercuri, a doua rectificare bugetara din acest an. Primesc fonduri suplimentare MAI, Ministerul Muncii, al Educatiei, al Sanatatii, al Justitiei, al Transporturilor,…

- DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, a raportat un profit net de 44,2 milioane euro in primele noua luni din acest an, in crestere de la 17,8 milioane euro in aceeasi perioada a anului trecut. La 30 septembrie, RCS&RDS avea cca. 3,4 milioane de abonati la serviciile de telecomunicatii mobile,…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere cu 27%, de la 79 milioane lei in perioada similara a anului trecut, sustinuta de lucrarile de reparare si intretinere aeronave. Veniturile din exploatare…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- Fondul Proprietatea a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 906,4 milioane lei, in creștere cu circa 59% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise miercuri Bursei de Valori București. "Principalul factor care a contribuit…

- Liderul pieței de servicii stomatologice din Romania, DENT ESTET– companie membra a grupului MedLife, a incheiat primele trei trimestre ale anului 2017 cu o cifra de afaceri de cca. 6,5 milioane de euro, in creștere cu 31% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare contribuție la cifra…

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și administrator pe termen lung de parcuri industriale și logistice premium din Romania și Europa Centrala și de Est, a inregistrat in 2017 cel mai rapid ritm de dezvoltare de la intrarea pe piața autohtona, extinzandu-se atat la nivel național, cat și in apropierea Bucureștiului,…

- Profitul brut realizat de Transgaz in primele 9 luni este de 433,5 milioane de lei, in crestere cu 21% fata de cel realizat in perioada similara din 2016, arata un raport transmis luni de societate (simbol TGN) catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea de exploatare inainte…