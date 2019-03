Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de concurenta a Comisiei Europene (CE) intentioneaza sa transmita in aceasta primavara plangeri oficiale producatorilor auto germani BMW, Daimler si Volkswagen, acuzati de o intelegere secreta in domeniul emisiilor motoarelor diesel, a anuntat miercuri publicatia Handelsblatt. În aşa-numita…

- Porsche, divizie a grupului Volkswagen, coopereaza cu procuratura din Germania in cadrul unei investigatii referitoare la datorii fiscale legate de pensionari anticipate si beneficii acordate unor fosti directori de rang inalt. Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Porsche "a raspuns…

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat miercuri surse din cadrul delegatiei germane.

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a decis sa amendeze compania de plati digitale Mastercard cu 570,6 milioane euro pentru ca a limitat posibilitatea comerciantilor de a beneficia de conditiile mai bune oferite de bancile din alte tari membre ale Uniunii Europene, informeaza Reuters. Atunci când…

- Comisia Europeana a avertizat patru banci ca este posibil sa fi incalcat reglementarile UE privind concurenta, in conditiile in care Executivul comunitar investigheaza posibila formare a unui cartel pe piata tranzactionarii bondurilor, transmit MarketWatch, Reuters si site-ul cityam.com. In…

- Executivul german urmeaza sa aprobe proiectul de lege in reuniunea sa de miercuri, probabil ultima din acest an, potrivit unei informatii transmite de Ministerul de Interne german.Printre cele mai controversate aspecte ale acestei legi se afla intervalul de timp in care imigrantii isi pot…