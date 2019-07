Stiri pe aceeasi tema

- ​Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin intermediul a 15 fonduri de capital de risc, a investit în circa 170 de firme din Europa Centrala, iar „cel mai interesant exemplu a fost succesul extraordinar al companiei de tehnologie din România UiPath”, a declarat…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat ca fabrica de armament de la Plopeni va incepe sa produca pusti de asalt Beretta ARX. Ministrul a spus ca ar putea sa se prezinte in Guvern cu rezultatele negocierii cu producatorul italian la urmatoarea sedinta a Executivului. Beretta ARX 160 va inlocui…

- Kingfisher, companie internaționala de imbunatațire a locuinței, lanseaza noul brand internațional GoodHome. GoodHome va oferi o modalitate noua și mai simpla de imbunatațire a locuinței, atat pentru amatori, cat și pentru profesioniști, indiferent daca proiectele lor sunt de mari sau mici dimensiuni.…

- "In prezent, rețeaua 5G Supernet este disponibila in zona Pipera-Voluntari, unde exista o concentrare de clienți, dar ne vom extinde in perioada urmatoare spre Baneasa și alte zone din Capitala, plus cateva orașe din țara", a declarat Catalin Buliga, directorul tehnic al Vodafone Romania. Clienții…

- "E o zi foarte importanta, din punctul meu de vedere. Ce s-a semnat aici sub ochii nostri nu e o etapa formala a unui proces lung si greu, ci primul semnal concret in directia construirii celor doua reactoare. Primul pas dupa 14 ani de dorinte si patru ani de negocieri cu partenerii chinezi, care…

- ​Acum 10 - 15 ani nimeni nu ar fi crezut ca va veni ziua în care o mare companie americana de tehnologie va fi nevoita sa vina și sa explice clar ce face pentru a împiedica manipularile și dezinformarile legate de alegerile europarlamentare. Vremurile s-au schimbat însa și Facebook,…

- Compania turceasca Durmazlar a fost inființata in 1956 in Bursa, al patrulea cel mai oraș al Turciei. Primul produs a plecat la export in 1975, iar compania este specializata in mod principal pe producerea de piese pentru industria de mașini, asta incluzand aproape orice de la tramvaie, autobuze,…

- Lucrurile au luat-o razna in momentul in care baiatul a observat fata in compania altui tanar, care era o cunostinta comuna. Olariu a mers la usa baiatului pe care il vazuse in compania fetei si i-a murdarit usa apartamentului cu o vopsea rosie. Marti, tanarul a fost retinut de catre politisti pentru…