Stiri pe aceeasi tema

- Fotocredit: BMW Romania Așteptata lansare pe piața a noului BMW X2 vine susținuta nu numai de campaniile tradiționale pe toate canalele de media, ci și de unul dintre cele mai spectaculoase experimente de realitate augmentata pregatit de compania din Munchen. Botezata BMW X2 Holo Experience și…

- La nivelul Serviciului Permise Auto Inmatriculari Gorj a fost inregistrat un record de autovehicule inmatriculate anul trecut. Potrivit lui Stefan Tacu, seful Serviciului Permise Auto Inmatriculari Gorj, au existat 11.000 de inmatriculari noi, ale unor masini aduse din afara tarii. Diferenta a fost…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Angajatii romani incep sa se uite la tot mai multe aspecte legate de cultura organizationala atunci cand se documenteaza in legatura cu compania in care vor sa se angajeze. Dincolo de nivelul salarial, candidatii vor sa afle informatii legate de calitatea managerilor din companie, spun specialistii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat ca, începând de miercuri, 10 ianuarie, gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%.Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar în prețurile practicate de furnizorii…

- HARTA SALARIILOR din Romania. Clujul se apropie de Bucuresti 2.684 de lei net castiga in medie pe luna un clujean. Cu doar 335 de lei mai putin decat un bucurestean, insa cu 1.319 lei mai mult decat in teleorman, judetul de la coada clasamentului, in care romani au cele mai mici salarii. Angajatii…

- Ce se va intampla in Romania in 2018? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus zilele trecute horoscopul anual 2018 , dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. La sfarșitul…

- Peste 700 de elevi de la Liceul German Honterus din Brașov vor beneficia de manuale școlare noi pentru toate disciplinele, la inițiativa Fundației Michael Schmidt. Continuand proiectele din zona educației, una dintre ariile principale de acțiune ale Fundației Michael Schmidt, proiectul de fața asigura…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, i-a sesizat ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, problema lipsei cadrelor calificate din invatamantul romanesc, indeosebi in zona rurala, in cadrul unei interpelari parlamentare. Parlamentarul botosanean a aratat ca foarte multe localitati…

- Euro, la cel mai mare nivel de la inceputul lunii decembrie Potrivit BNR, cursul euro a crescut vineri cu 0,08% fața de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, în…

- Romania va detine presedintia Strategiei UE pentru regiunea Dunarii in anul 2019, in acelasi an in care tara noastra se va afla si la conducerea presedintiei Consiliului UE, a afirmat joi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta Agerpres."Romania a reusit obtinerea…

- In urmatoarele zile va putea fi degustata shaorma din carne de oaie, iar o rețea de restaurante va prezenta meniuri realizate din carne de oaie. Anunțul a fost facut de ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Am pornit un program, ”Alege oaia”, pentru a stimula consumul de carne de oaie. El are doua axe:…

- Petru Rus, unul dintre actionarii Grupului Metropolis pare sa se retraga incet, dar sigur, din familia Metropolis. Singura investitie de care mai tine cu dintii pare sa fie hotelul de cinci stele din parc. Petru Rus s-a indreptat spre imobiliare, asociindu-se cu un important dezvoltator cu afaceri in…

- Aceasta ar insemna ca vom avea cea mai mare redevența pe ape imbuteliate din Uniunea Europeana, potrivit unui proiect de lege pentru reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale, spun producatorii, care acuza si o serie de confuzii si probleme…

- Ben-Oni Ardelean spune ca in administrația Trump lucrurile se așeaza foarte lent, pentru ca președintele SUA vine dintr-o zona a afacerilor. "Eu cred ca este o reașezare foarte lenta. Pe de cealalta parte, cred ca este destul de normala, avand in vedere ca președintele Trump vine din afara,…

- Fostul ministru al Tineretului si Sportului Monica Iacob Ridzi, care a executat doi ani si opt luni din pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, va fi pusa in libertate. Decizia a fost luata de magistrații de la Tribunalul Cluj. Fostul ministru al Tineretului Monica Iacob Ridzi a…

- Ieftinirile „de criza”, aproape recuperate in Cluj. Pretul pe cartiere Și in 2017, Cluj-Napoca este, fara drept de apel, cea mai „fierbinte” piața a locuințelor din Romania. Potrivit unui raport de piața realizat de imobiliare.ro, pretențiile proprietarilor din orașul de pe Someș au consemnat…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus, marti, pentru a doua oara, motiunea simpla "Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent". "PNL anunta redepunerea motiunii simple 'Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent', adresata ministrului Energiei, domnul Toma Petcu. Pe aceasta…

- Jurnalistul Dan Andronic a comentat in aceasta seara, la Romania TV, despre modul in care se duce batalia la scena deschisa dintre Liviu Dragnea, liderul PSD și Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Acesta susține ca, in mijlocul acestor ape tulburi, ”batalia se poarta la nivelul instrumentelor de…

- Dincolo de cumparaturi, Black Friday este si momentul care defineste cum va merge business-ul magazinelor online in anul ce urmeaza. Potrivit statisticilor varful vanzarilor de Black Friday este direct proportional cu directia de crestere a vanzarilor comerciantilor pentru anul urmator.

- Leul continua sa scada. Euro a urcat la un nou maxim al ultimilor ani Potrivit cursului de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) luni, 13 noiembrie 2017, moneda nationala continua sa se deprecieze fata de euro. Cotatia oficiala afisata vineri de BNR a fost de 4,6390 lei/euro, dupa…

- Coalitia PSD – ALDE pregateste o ampla reforma in sistemul public: vor fi subtiate la sange schemele de personal din institutiile publice, astfel incat Guvernul sa poata acoperi la anul gaura bugetara provocata de cresterile salariale, indexarea pensiilor si scaderea taxelor, au declarat surse guvernamentale…

- Pasionatii de schi asteapta cu sufletul la gura deschiderea noului sezon. Domeniul schiabil din Romania, chiar daca nu se ridica la standardele din tari cu traditie in domeniu, precum Austria, Italia, Elvetia si Franta, pune la dispozitia celor interesati suficiente oportunitati pentru practicarea sporturilor…

- Aproape 100 de vehicule electrice si circa 1.500 de vehicule hibride au fost inmatriculate in primele noua luni din 2017, in crestere fata de perioada similara din 2017, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile si...

- De la anul, turistii vor putea manca in satele romanesti bucate gatite traditional, dupa ce Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a initiat un proiect de transformare a gospodariilor taranesti interesate in Puncte Gastronomice Locale Familiale care vor functiona,…

- Noua SKODA KAROQ - un SUV compact cu spatiu generos, tehnologie de ultima ora si pret competitiv. Pretul de pornire este de 19.860 Euro (TVA inclus). Nivelul de echipare Style pentru SKODA KAROQ are cele mai bune dotari din categoria sa, la un pret bun.

- Primarul Capitalei a declarat, luni, ca manifestarile din stradpa sunt ilegale și ca la ele au partiticipat și oameni politici.”Un protest al cetatenilor care au vrut sa exprime o nemultumire a fost confiscat de catre reprezentantii politici si nu cred ca este normal.(..) În…

- SPP vrea sa cumpere si mai multe limuzine pentru transportul demnitarilor, parte dintre acestea urmand sa fie blindate, dar si autovehicule speciale de interventie antiterorista, reiese de pe portalul de licitatii electronice SEAP. Potrivit caietelor de sarcini, SPP vrea sa cumpere trei autovehicule…

- Finanțarea invațamantului superior, cercetarea și finanțarea transparenta a acesteia, dar și reforma școlii doctorale din Romania sunt principalele probleme abordate de reprezentanții a cinci instituții de invațamant superior membre ale Consorțiului Universitaria, in cadrul unei intalniri desfașurate…

- NEWS ALERT Zboruri intarziate pe aeroportul Cluj din cauza cetii Ceata densa a afectat sambata seara dar si duminica dimineata traficul de pe aeroportul international Cluj. "Am avut aseara doua avioane care nu au putut ateriza, Wizz-ul a aterizat la Timisoara, si un Tarom, un Lufthansa si un Wizz…

- Mai mulți parlamentari PSD au inaintat un proiect de lege conform caruia persoanele fizice nu vor mai avea voie sa cumpere un autoturism second-hand mai des de o data la doi ani, potrivit avocatnet.ro. Proiectul de lege va limita numarul de mașini pe care le pot cumpara persoanele fizice într-un…

- România are sansa sa-si consolideze cresterea performantei economice daca la nivelul fiecarei companii este integrata tehnologia si solutiile digitale. Numai ca investitiile în tehnologie si implementarea solutiilor digitale sunt decise de managementul fiecarei companii. Asa ca am întrebat…

- Aproape 70 de salariați de la Electrica Serv au fost transferați la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord de la Focșani in cadrul programului de reorganizare derulat la nivelul Electrica. Au fost transferați salariați care activeaza in domeniile mentenanta si investitii, proiectare,…

- Registrul Auto Român va lucra cu publicul și în zilele de sâmbata, pâna la sfârșitul anului 2017. ”Masura a fost luata de conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, care se programeaza sa obțina…

- Cand toata industria ingrijirii corporale s-a orientat catre produse occidentale, Mihaela Daniela Spilca, o tanara bucuresteana a avut inspiratia de a “paria” contra curentului si a lansat platforma arabicscent.ro, unde comercializeaza parfurmuri din tarile arabe, aduse direct din desert. Intreaga idee…

- Maximilian Nicu se ia de viața romanilor de la echipa naționala. ”Am avut probleme cu mentalitatea lor”. Mijlocașul roman Maximilian Nicu (34 de ani) a povestit intr-un interviu acordat pentru site-ul Federației Germane care a fost motivul pentru care nu s-a intergrat la echipa naționala. Max Nicu susține…

- Distanța prea mica lasata de unii șoferi fața de mașina din fața a facut peste 100 de morti si o mie de raniti in ultimii doi ani, in Romania. Soferi care merg „lipiti” de masina din fata sau exploateaza orice metru liber de sosea provoaca accidente groaznice.

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul muncii, a prezentat in sedinta de guvern de ieri propunerea proiectului de hotarare de guvern prin care salariul minim pe economie ar urma sa creasca incepand de anul viitor cu 31%, de la 1.450 de lei brut pe luna in prezent la 1.900 de lei brut pe luna din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania are tot ce ii trebuie ca sa se impuna ca o veritabila forta in domeniul agricol, insa a avertizat ca trebuie recuperate intarzierile si eliminate unele neajunsuri. „Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania iși propune sa devina un actor regional strategic predictibil, un partener de incredere și un furnizor de securitate in zona, punctand ca obiectivele țarii noastre in domeniul Apararii sunt ambițioase și in anul 2018. "România…

- Ministrul Transporturilor a efectuat, marti, o vizita de lucru pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva, fiind insotit de secretarul de stat Mircea Biban si de seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Stefan Ionita. Felix Stroe a declarat ca Ministerul Transporturilor „a…

- Excelenta Sa doamna Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, abordeaza intr-un editorial pentru cotidianul „Adevarul“ tema apararii, un domeniu in care Romania si Franta pot construi parteneriate ambitioase.

- Autostrazi pe foaie: 10.000 de km promisi in ultimii 25 de ani Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti, ca in anul 2018 vor fi dati in folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, dar si ca nu va mai fi permis ca firmele sa obtina contracte mai multe decat „pot sa duca”. Ministrul…

- Ghidul este lansat in cadrul unei campanii ajunse la a treia editie, ce vizeaza depistarea unor astfel de cazuri, prin oferirea de consultatii gratuite. O campanie initiata de European Head and Neck Society si Coalitia Europeana a Pacientilor cu Cancer este implementata, pentru al treilea an consecutiv,…

- De luni dimineața pâna marți seara, în România este în vigoare o avertizare de cod galben care prognozeaza ploi însemnate cantitativ și intensificari ale vântului în zona montana, în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei (inclusiv în zona municipiului…

- Vesti bune din piata asigurarilor: societatile si-au imbunatatit indicatorii Piata asigurarilor din Romania este una stabila, caracterizata de imbunatatirea indicatorilor de prudentialitate si de lichiditate, rezulta din analiza efectuata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in urma raportarilor…