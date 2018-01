Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- La Complexul Monumental ”Podul Inalt”, din satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” și cu sprijinul Vaslui Brigazii 15 Mecanizare ”Podul Inalt” Iași, va aniversa, miercuri, 10 ianuarie, 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt, printr-o slujba de pomenire a eroilor,…

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- Vineri, 29 decembrie, se implinesc patru ani de la teribilul accident suferit de septuplul campion mondial al Formulei 1, Michael Schumacher, pe o partie de schi din Alpii francezi. Informatiile privind starea de sanatate a lui "Schumi" sunt foarte putine, cele mai multe - infirmari ale unor prognoze…

- Hugh Jackman este una dintre cele mai cunoscute celebritati de la Hollywood, reusind sa cunoasca succesul în urma rolurilor legendare pe care le-a avut. Actorul în vârsta de 49 de ani a marturisit ca, desi pare sa aiba o viata linistita, regreta deciziile pe care le-a luat.…

- Claudiu Keseru (30 de ani) mai are zece zile pana cand va putea sa semneze cu orice echipa doreste. Pentru ca atacantul roman nu va costa nici macar un euro, deoarece acesta se va afla in ultimele sase luni de contract cu Ludogoret Razgrad, formatiile din Italia duc o lupta crancena pentru a-i obtine…

- Deputatul Florin Iordache a declarat marti ca modificarile care se aduc legilor Justitiei nu afecteaza independenta si nu ingradesc lupta impotriva coruptiei, motiv pentru care protestele magistratilor sunt nejustificate. "Am spus ca vom face o dezbatere transparenta si din mediul juridic…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta impotriva schimbarilor climatice, adaugand ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor incalzirii globale. "Nu ne miscam suficient de repede. Cu totii trebuie sa actionam. Pierdem aceasta…

- Donald Trump, aflat la aproape un an de mandat, redefineste functia de presedinte al SUA, fiind implicat permanent intr-o lupta pentru a fi luat in serios, afirma principalii consilieri si prieteni, notand ca, in contextul anchetelor, liderul american a devenit surprinzator de fatalist, scrie NYT.

- Liceul Tehnologic Sebeș participa la a X-a ediție a Concursului Național EUROSCOLA, pentru promovarea celui mai cunoscut obiectiv din oraș, Turnul Studentului. Proiectul de numeste ”Turnul Studentului intre invazia turcilor si invazia timpului”. Aceasta este cea de-a doua activitate a concursului, care…

- Honey Sweet, un soi revolutionar de prun modificat genetic, conceput in laboratoarele Statiunii de Cercetare Pomicole din Bistrita, nu poate fi cultivat in Romania si nici pe teritoriul Uniunii Europene.

- De la inceputul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti.Din ianuarie, districtul militar Vest a primit peste 1.000 de…

- ,,Declarația președintelui comisiei SRI, Claudiu Manda, potrivit careia astazi(28 noiembrie - n.r) va cere demisia generalului SRI Dumitru Dumbrava, ridica jocul politic la un alt nivel, mai ales dupa comunicatul Departamentului de Stat în privința legilor justiției'',

- Ar putea sa va intereseze: In pragul scindarii 5.06.2010 PIB in creștere 10.06.2010 Cel mai mare targ aviatic 9.06.2010 Accident cu racheta la mangalia 10.06.2010 La aceasta ora, antrenamentul general pentru ceremonia militara organizata pentru Ziua Naționala a României este în plana desfașurare.…

- Atacantul Alexandru Ionita a declarat, duminica seara, ca jucatorii Astrei au primit incurajari de la Daniel Niculae, Cristian Sapunaru si Cosmin Moti inaintea meciului cu FCSB, scor 2-0, din Liga I. El a precizat ca este fanul echipei CFR Cluj in lupta pentru titlu."Nu am facut un meci foarte…

- Scene incredibile au avut loc azi, la Romexpo, acolo unde are loc targul de carte Gaudeamus. Dan Voiculescu si-a lansat cartea "Lupta politica", primul eveniment public al fostului senator de la iesirea din inchisoare. Evenimentul de lansare a carții “Lupta politica”, vol.II, aparuta la editura RAO,…

- Besiktas Istanbul si Real Madrid sunt cele doua echipe calificate marti in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Besiktas a obtinut o remiza convenabila, ieri, pe teren propriu in fata echipei FC Porto, scor 1-1. In celalalt meci al grupei G,RB Leipzig a invins cu 4-1 in deplasare pe AS Monaco.…

- Dupa ce a fost chemat seara trecuta la sediul DNA pentru a fi anuntat asupra masurilor asiguratorii instituite de procurori in dosarul in care este anchetat, Liviu Dragnea nu se da batut si face prima mutare in lupta cu Directia Nationala Anticoruptie.Citeste si: Orban, sustinere NEASTEPTATA…

- Statul paralel a fost laitmotivul rezolutiei adoptate ieri de social-democratii reuniti la Baile Herculane. Liderii PSD fac apel la romani sa iasa in strada, sa lupte impotriva asa-numitului stat ilegitim. Asta cu toate ca nimeni nu a explicat exact cum se defineste aceasta structura paralela. Social-democratii…

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. ”Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput”, a declarat cancelarul german…

- Dupa ce a aparut informatia ca CFR Cluj ar pune la batie un milion de euro pentru 60% din drepturile federative ale diamantului revelatiei Ligii I, Olimpiu Morutan, Gigi Becali a iesit la rampa. Finantatorul FCSB care l-a avut pe tava in vara pe decarul FC Botosani, a declarat ca CFR nu poate concura…

- Redacția cotidianului "Romania Libera" a semnalat printr-o scrisoare deschisa pericolul ca independența editoriala sa le fie grav afectata in urma unor manevre ale lichidatorului judiciar. Care intamplator este grupul care controleaza Mediafax și este consultant al administratorului special de la Realitatea…

- "Situația lui juridica, deocamdata, nu este foarte imbucuratoare, insa speram ca se va imbunatați. Sa facem o diferența intre bunurile Casei Regale, un fond imobiliar deosebit, aducator de rente, venituri și alte chirii, și bunurile personale ale membrilor Casei Regale. Lupta juridica ar fi pentru…

- Balul Bobocilor 2017 organizat de elevii Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș se va desfașura vineri, 14 noiembrie. Pentru titlurile de Miss și Mister se vor lupta in acest an 6 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura la Centrul Cultural ”Lucian…

- In fiecare an la 9 noiembrie, se celebreaza Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului si se marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului. „Noaptea de cristal” a insemnat declanșarea pogromului impotriva evreilor, in 1938, in timpul celui de-al treilea Reich. La nivel european,…

- Volvo XC40 ocupa prima poziție intr-un clasament al valorii reziduale dupa 3 ani și 100.000 de kilometri in segmentul SUV-urilor compacte, reușind astfel sa invinga rivalii consacrați BMW X1 și Audi Q3.

- In seara aceasta, de la 20:00, in emisiunea culinara ,,Chefi la cuțite” duelul va aduce o noutate: cele mai slabe doua farfurii vor intra la o departajare, in urma careia cel mai slab dintre concurenți va pleca acasa.

- "E un fas pentru ca in realitate nu se intampla nimic și e murdar pentru ca domnul premier Tudose a vrut doar sa puncteze in lupta lui cu Dragnea, toata burzuluiala aia de acum cateva luni, nefiind altceva decat o forma de șantaj. Și acum, probele: -Domnul Mișa, Ministrul Finanțelor,…

- Șeful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis care afirmase despre liderul ALDE ca „se creeaza impresia ca este puțin obsedat”. „Va promit, domnule președinte, ca, in ciuda faptului ca nu fac bine politicii promovate de dvs., ma voi lupta in continuare, impreuna…

- Etapa a IX-a a Ligii a V-a a adus in Seria Est primul esec stagional pentru Viitorul Veresti. Liderul a pierdut la limita, la Gramesti, la capatul unui meci cu noua goluri si patru cartonase rosii. In urma acestei infrangeri, Viitorul Veresti mai pastreaza doar doua puncte avans in fruntea ...

- SUA vor 'continua lupta' pentru 'a elimina amenintarea' terorista, a declarat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, la o zi dupa atentatul de la New York comis de un barbat suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI), soldat cu opt morti si 11 raniti, relateaza AFP.…

- Președintele comisiei economice, industrii și servicii lanseaza un atac dur la adresa premierului Mihai Tudose. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca intreg "razboiul" pe care prim-ministrul il declarase recent nu este altceva decat o forma de santaj pe care Tudose ar fi aplicat-o in lupta lui cu…

- Gica Hagi e marele castigator al unei seri negre pentru Dinamo. Viitorul a profitat de haosul de la clubul din Stefan cel Mare, a castigat cu 4-0 si a ajuns la patru victorii consecutive, iar finalul meciului l-a prins pe "Rege" vorbind la superlativ despre patru dintre jucatorii sai. …

- Peste 200 de pompieri italieni au incercat sa stinga duminica seara 15 incendii de padure in Piemont si Lombardia, care au necesitat evacuarea mai multor sute de persoane, au anuntat serviciile de urgente din Italia, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Cea mai afectata zona este Val di Susa,…

- Oficial, guvernul de la Beijing nu a facut livrari de rachete HJ-8 catre Kurdistanul irakian, dar se presupune ca racheta ar fi ajuns in mainile kurzilor dupa ce a fost capturata de ISIS, in 2014. Jihadiștii ar fi luat-o de la opoziția siriana, care ar fi obținut-o din Qatar. La inceput s-a…

- Experienta pozitiva a Romaniei in combaterea coruptiei este importanta si pentru Republica Moldova, care analizeaza si partial implementeaza modelul romanesc al luptei anticoruptie, a declarat miercuri seara, Iurie Leanca, copresedinte al Comitetului parlamentar de asociere UE-Moldova, la finalul…

- Craiova - FCSB nu e doar derby-ul echipelor aflate pe podium, ci si disputa directa dintre cei mai in forma jucatori ai campionatului intern: Budescu versus Baluta. Fotbalul romanesc nu duce lipsa de vedete, iar cel mai atractiv duel al etapei a 16-a, Craiova - FCSB, ii va aduce fata in fata pe probabil…

- Asemenea lui 2 Active Tourer si acest nou BMW X2 are o platforma care permtie montarea motorului transversal pentru a da un spatiu cat mai eficient la interior. Modelul de top BMW X2 xDrive are un motor pe benzina de doi litri care dezvolta o putere maxima de 225 CP si care…

- Xi Jinping, președintele Chinei a primit un nou mandat și va conduce țara pentru urmatorii patru ani. Unul dintre cei mai puternici oameni ai planetei, Xi a intrat in istorie și pentru ca este primul loder chinez dupa Mao Zedong a carui ideologie politica a fost trecuta in constituție. Xi Jinping a…

- Sunt aproape doi ani de la una dintre cele mai mari tragedii din Romania. Colectiv este cuvantul care a ucis si a legat oameni. Vinovatia nu a fost stabilita, doar acuzarea. Lupta victimelor, a familiilor lor, a avocatilor si a procurorilor nu s-a concretizat nici acum intr-un proces pe fond.

- Pompierii din Austria au descoperit unul dintre cele mai mari dezavantaje ale masinilor electrice: o data ce au luat foc, sunt foarte greu de stins, scrie Digi24.ro.La intrarea intr-un tunel de pe o sosea din Tirol, o Tesla Model S s-a lovit de un parapet si a fost cuprinsa flacari.

- PNL nu se lupta cu un partid pe idei, ci "cu un partid dictatorial", iar pe liberali nu-i așteapta inca ajungerea la guvernare, ci un lung efort și o perioada de munca in care trebuie sa dea tot ce este mai bun, a declarat duminica președintele formațiunii, Ludovic Orban. El a…

- Un incendiu de padure, in munte, a izbucnit inca de sambata dimineața. Padurea arde undeva in zona Stanești, iar flacarile se intind pe 5-6 hectare. Circa 15 subofițeri ISU și peste 40 de voluntari incearca sa limi...

- Balul Bobocilor 2017 la Colegiul Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia, in 27 octombrie. Voteaza cei mai frumoși boboci, intrați in lupta pentru Miss și Mister Colegiul Tehnic Apulum din Alba Iulia sparge gheața și deschide toamna balurilor 2017 in Alba Iulia. Vineri, 27 octombrie, 10 elevi, proaspat intrați…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj investitorilor straini prezenti la deschiderea misiunii TradeWinds, organizata de catre Guvernul Statelor Unite ale Americii. Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice si…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, dupa cateva ore dupa ce senatorul John McCain l-a repudiat pe Trump, i-a transmis republicanului din Arizona sa “fie atent”, deoarece intr-un anumit moment va “lupta”, potrivit CNN Politics.

- Un avion de vanatoare F18 s-a prabusit, astazi, langa o baza militara de langa Madrid, iar din pacate pilotul nu a pilotul si-a pierdut viata. Este al doilea aparat militar care se prabuseste in Spania, in decurs de o saptamana.

- Afecțiunile reumatice sunt prezente și in randul populației active, tineri și copii, 3% din populația Romaniei suferind de boli inflamatorii reumatice, potrivit unui comunicat de presa transmis de mai multe organizații de profil cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Artritelor, preluat de Agerpres.…