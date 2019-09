Targul de ambarcatiuni organizat, la Tulcea, de CCINA Constanta. Vedeta este un amfibiu de 90.000 de euro

Evenimentul organizat in perioada 26 29 septembrie de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in parteneriat cu institutia omoloaga din Tulcea, aduce in atentia publicului… [citeste mai departe]