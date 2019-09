Blue Lagoon Clean: Romanii, tot mai interesati de procesarea ecologica a hainelor

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt tot mai activi in cautarea unui loc de munca, iar numarul aplicarilor a crescut cu 11% in august 2019 fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor unei platforme de recrutare online, transmite AGERPRES. Joburile din domeniile financiar - contabilitate, transport si inginerie…

- Bugetul pe 2019 al programului Rabla pentru autovehicule, in valoare de 320 de milioane de lei, reprezentand circa 35.000 de prime de casare, a fost epuizat la inceputul lunii iunie, existand in prezent discutii i...

- Vestea momentului pentru milioane de romani, dupa ce Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate nu a funcționat in ultimele zile! Oamenii au intampinat probleme cu cardurile de sanatate, motiv pentru care oficialii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au decis sa faca un anunț important.…

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Royal Antwerp, adversara Viitorului din turul II al Europa League, crede ca „aceasta abordare nu e in avantajul nostru". Și realizeaza ca Viitorul are deja un atu: jocurile oficiale. ...

- Accidentul rutier s-a produs pe un drum principal din Razgrad – Ruse. Un camion și un autoturism, ambele inmatriculate in Romania, s-au ciocnit și, in urma impactului, doi romani au murit, iar un copil de 8 ani a fost ranit grav. Copilul se afla in coma, in stare foarte grava, fiind sub supravegherea…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie vor sa se implice activ, astfel incat la prezidentialele din luna noiembrie sa nu se mai repete situatia de la europarlamentare, cand au fost cozi imense, iar multi dintre ei nu au votat. Aceasta a fost una dintre ideile transmise la intalnirea cu asociatiile cetatenior…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie a emis cod roșu de vreme nefavorabila pentru zona Salonic, pana pe data de 12 iulie 2019."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau…

- Trei sferturi dintre romani inteleg prin agricultura, bio/ecologica, produse sanatoase, fara aditivi sau chimicale. Insa majoritatea spun ca ei cumpara produse bio/ecologice, fara a sti, de fapt, daca acestea sunt certificate ca atare, potrivit unui studiu online. Valoarea pietei de agricultura ecologica…