Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, lanseaza o ruta noua, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Incepand cu 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca. In perioada 16 iunie – 15 septembrie, in fiecare zi de…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua, spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara. Incepand cu 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul International Otopeni spre Palma de Mallorca. In perioada 16 iunie – 15 septembrie, in fiecare zi de miercuri…

- Compania aeriana ”Blue Air” a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca, incepand din data de 17 februarie, va retrage cursele Timișoara-Cluj ... The post Tratative pentru ca Blue Air sa nu renunțe la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Compania romaneasca Blue Air, a doua ca importanța dupa Tarom, a anunțat saptamana trecuta ca iși anuleaza zborurile de pe Timișoara, din cauza neințelegerilor pe care le are cu reprezentanții Aeroportului „Traian Vuia“. Deputatul Adrian Todor crede ca reprezentanții Consiliului Județean Arad ar trebui…

- Patruzeci de barbati au fost arestati, in Spania, pentru ca facut sa circule pe internet materiale cu caracter pedofil “de o gravitate extrema”, a anuntat politia spaniola, conform AFP, scrie news.ro.Suspectii, printre care se numara cadre didactice, ingineri, functionari si pensionari, au…

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Cursele „triangulare” Timișoara – Cluj-Napoca – Iași, care opereaza din toamna lui 2016, vor fi anulate din 17 februarie. Anunțul a fost facut de Blue Air, pe pagina de Facebook. Compania invoca „fricțiuni” cauzate de aeroportul din Timișoara, insa realitatea e alta.

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Compania olandeza Pal-V va prezenta in martie mașina zburatoare Liberty, care va fi capabila sa calatoreasca 1.300 kilometri pe șosea sau 500 de kilometri prin aer atunci cand va fi lansata in 2019.

- Compania OMV a lansat coldnews.info, o platforma destinata traficului de iarna. Proiectul este realizat in parteneriat cu site-ul de stiri Hotnews.ro. Coldnews.info va avea o categorie in care soferii din Romania vor avea...

- Uber a transmis astazi o invitatie de presa pentru lansarea unui “serviciu electric” pe data de 28 februarie. Compania americana va introduce in Romania uberGREEN, serviciu de masini electrice. 0 0 0 0 0 0

- Luni, in cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut loc lansarea zborului direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si avand ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta incepand cu data de 2 iunie si se vor intinde…

- Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj a anunțat luni, 29 ianuarie, zborul direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si având ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta începând…

- Charterele de Cluj zboara mai devreme anul acesta. Antalya, cea mai bine deservita Zborurile turistice de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (AIAIC) vor debuta in martie, mai devreme decat de obicei, și se vor intinde pana in 22 septembrie, a anunțat conducerea regiei.. Stațiunea Antalya (Turcia)…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, scrie Ziarul Financiar.

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Anul acesta, au fost anuntate pâna în acest moment, un numar de 12 destinatii turistice din 5 tari de destinatie (Egipt, Grecia, Spania, Turcia si Tunisia), cea mai bine deservita ramânând Antalya cu 7 zboruri/saptamâna cu plecare de pe Aeroportul International Cluj.…

- Pana in prezent, doar Synaptics are un senzor de amprenta ascuns in display pe piata, insa foarte curand vor incepe sa apara si concurenti. Qualcomm a anuntat inca de anul trecut ca lucreaza la o solutie bazata pe ultrasunete, pe care o va lansa la jumatatea anului 2018, iar acum Japan Display Inc.…

- Dupa 6 ani de la lansarea unui smartphone cu camera de 41MP, Nokia pregateste un alt gadget surprinzator.Compania finlandeza HMD Global va lansa sub brandul Nokia un smartphone care va avea nu mai putin de 5 camere foto. Tehnologia va fi similara celei de la camera Nokia OZO, care are…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunța ca mijloacele de transport în comun vor circula dupa un program special pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Primcipatelor.Astfel, mijloacele de trasport în comun vor circula conform orarului de duminica.”Compania de…

- Zece localitati din judetul Brasov si trei din judetul Mures au ramas, in continuare fara curent, a anuntat compania SDEE Transilvania Sud, furnizorul de energie electrica. Compania a anuntat, joi, printr-un comunicat, ca in urma condițiilor meteo nefavorabile, viscol si ninsoare in zilele de 17 si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca la Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor, in perioada 17 - 19 ianuarie vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale…

- Cea mai mare tranzactie intermediata pe segmentul rezindential a fost de peste 1,5 milioane de euro pentru un apartament din Capitala. Franciza de agentii imobiliare RE/MAX Romania a intermediat peste 1.500 de tranzactii in 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent, valoarea…

- Dunkin` Donuts s-a clasat pe locul trei in topul celor mai populare francize din lume, Franchise 500, realizat de publicatia Entrepreneur. In 1946, Bill Rosenberg a fondat Industrial Luncheon Services, o companie ce livra mese calde si gustari muncitorilor din orasul Boston. Succesul pe…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Statul roman face o mutare spectaculoasa si rascumpara de la coreeni santierul naval de la Mangalia. Compania controlata de Daewoo are pierderi uriase, de 1,2 miliarde de dolari si nu se stie,...

- Compania americana Genovation a prezentat o noua versiune a supercarului electric GXE, construit pe baza ultimei generații a modelului Chevrolet Corvette decapotabil. Debutul public a avut loc in cadrul expozitiei CES 2018 din Las Vegas.

- Luxturna poate fi folosit impotriva degenerarii ereditare a retinei si se gaseste pe piata din Statele Unite ale Americii.Compania farmaceutica producatoare a anuntat ca pretul acestui medicament impotriva orbirii este de 425.000 de dolari pentru fiecare ochi.

- O limuzina care i-a apartinut dictatorului nazist Adolf Hitler va fi scoasa la licitatie in Statele Unite. O parte din banii obtinuti va fi donata in scopuri educative, au anuntat reprezentantii casei de licitatii.Compania producatoare a fabricat doar 5 astfel de limuzine.

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- La finalul lunii noiembrie, Werner Wolff, fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, a fost numit director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an. Reevaluarea cheltuielilor a generat, intr-o prima etapa, optimizarea activitatilor…

- Pentru a demonstra siguranta efectuarii unei comenzi de taxi prin intermediul Star Taxi, reprezentantii companiei ii propun Gabrielei Firea sa consulte utilizatorii serviciului de transport in regim de taxi care folosesc aplicatia. Compania locala Star Taxi App SRL, care opereaza aplicatia…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un avion al companiei Blue Air care a decolat, astazi, de la Bacau cu destinatia Catania, si care avea la bord 126 de pasageri, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Palermo. Toti membrii echipajului au aterizat in siguranta. Aeronava…

- Producatorul sarb de dulciuri Pionir poarta discutii privind achizitia unei fabrici detinute de gigantul american din sectorul produselor alimentare Mondelez in Ungaria, relateaza Budapest Business Journal. Pionir spera sa finalizeze tranzactia anul viitor. Fabrica produce dulciuri sub brandul…

- Accidentul s-a produs pe o autostrada din Palma de Mallorca, Spania, unde traiește mare parte din familia Ancuței. Potrivit presei spaniole, Toni Carcu a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu de pe o șosea suspendata, a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul de protecție și a cazut…

- In 2018, administrația Aeroportului Internațional Timișoara va continua politica comerciala și de marketing pentru deschiderea de noi destinații disponibile din Timișoara și pentru marirea frecvenței celor existente. Vor fi demarate lucrari pentru investițiile pregatite din acest an, la noul terminal…

- 2017 a fost un an plin de evenimente și de realizari pentru Aeroportul Internațional Timișoara. Asta pentru ca au fost adaugate noi curse regulate, spre Tel Aviv și Frankfurt-am-Main, noi curse de vacanța, spre Constanța și Palma de Mallorca, iar zborurile regulate și-au suplimentat frecvențele. Acestea…

- Aeroportul Internațional Timișoara a inregistrat in 2017 peste 1,65 milioane de pasageri! Au fost adaugate noi destinații noi: curse regulate (este vorba de Tel Aviv și Frankfurt-am-Main), și curse de vacanța (Constanța, Palma de Mallorca), iar cursele regulate și-au suplimentat frecvențele. Toate acestea…

- Compania franceza Edenred iși extinde operațiunile in Republica Moldova, prin lansarea tichetelor de masa pe piața locala, ca urmare a intrarii in vigoare, in luna octombrie 2017, a Legii tichetelor de masa.

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- Compania aeriana Blue Air va lansa anul viitor curse directe regulate spre Georgia si Egipt. ”Sunt discutii pe aceasta tema si acum pregatim terenul ca sa lansam aceste curse regulate, spre Tbilisi (Georgia) si Cairo (Egipt)”, a declarat Gheorghe Racaru,…

- Compania aeriana Blue Air ar putea opera, din 2018, doua noi rute, din Bucuresti spre Tbilisi si Cairo, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, și cel mai mare operator din Romania, a anunțat ca iși extinde operațiunile din Sibiu și va lansa cinci curse.

- Clienți ai companiei aeriene Blue Air susțin ca firma le-a stricat concediile dupa ce a anulat zeci de zboruri spre Madrid, cu plecare din aeroportul Internațional Bacau, pentru o perioada de peste doua luni. Aceștia se plang ca iși cumparasera bilete on-line de pe site-ul oficial al firmei, iar acum…

- Municipalitatea a semnat trei contracte de peste 20 milioane lei in ultimele zile. Doua fac referire la reabilitarea de strazi si alei pietonale, iar celalalt la proiectarea pasajelor supraterane din Podu Ros. Dupa valoare, cel mai mare contract a fost atribuit firmei Symmetrica. Compania va incasa…

- Angajatorul privat MedLife anunta ca nu va reduce salariile ca urmare a transferului contributiilor sociale, insa compania avertizeaza ca implementarea unor masuri fiscale de o asemenea amploare si intr-un timp atat de scurt nu este benefica pentru climatul de business

- Site-urile de vanzari OLX si La Jumate, deja afectate foarte mult de grupurile de vanzari de pe Facebook, urmeaza sa primeasca un concurent direct din partea retelei de socializare: Facebook Marketplace. Compania americana a anuntat ca noua platforma, disponibila deja in 25 de tari va deveni disponibila…