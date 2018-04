Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul german s-a declarat marti in favoarea extradarii catre Spania a fostului presedinte separatust catalan Carles Puigdemont, aflat in detentie in Germania de la 25 martie, relateaza AFP conform News.ro . Procurorul general al landului Schleswig-Holstein, competent in acest dosar, a recunoscut…

- Ministerul de Externe al Rusiei (MAE) a convocat și un diplomat roman, in cazul Skripal, pe langa ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care au expulzat diplomati rusi in urma cazului Serghei Skripal – fostul agent rus otravit la 4 martie in Marea Britanie, actiune atribuita de Londra…

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- Vom primi prin SMS mesaje de avertizare in caz de pericol iminent. Președintele Klaus Iohannis a aprobat implementarea RO-ALERT, sistemul de avertizare prin SMS, in timp real, cu privire la pericolele de natura meteorologica sau hidrologica. Populația va primi mesajele prin intermediul tehnologiilor…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Masurile respective ar fi, cel putin la un prim nivel, o continuare directa a gestului fara precedent decis deja de UE, adica de rechemare pe o perioada initiala de o luna, a reprezentantului sau la Moscova. Mult prea putin au estimat unele tari care, deja, afirma ca doar retragerea de diplomati este…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Romania trece la de vara. In dimineata de duminica, 25 martie, cetatenii din UE vor da ceasurile inainte cu o ora, o schimbare reglementata de legislatia comunitara cu scopul de a profita la maximum de programul diurn si a economisi astfel energie. Trecand la ora de vara, europenii vor dormi mai putin…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Romanian International University Fair – RIUF este cel mai mare eveniment educațional din Sudul și Estul Europei. Anual, peste 100 de instituții educaționale, din peste 20 țari, vin sa interacționeze direct cu tinerii romani interesați de studii internaționale. Ediția a XXII-a a targului internațional…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- poate fi acționata in justiție in fața instanțelor de la destinația finala situata in alt stat membru in vederea obținerii unei compensații pentru intarziere Acest lucru este valabil in cazul in care diferitele zboruri au facut obiectul unei rezervari unice pentru intreaga calatorie, iar intarzierea…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut comparativ statisticilor efectuate de BestJobs. Cele mai multe oferte sunt pentru ospatari (126 anunțuri), bucatari (118 anunțuri), barmani/barista (110 anunțuri), patiseri/cofetari…

- Trei regiuni din Romania, respectiv Nord-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor, masurat in functie de puterea standard de cumparare, de sub 50% din media europeana, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- „In cadrul evenimentului vor putea afla informatii in premiera despre programe de studiu, taxe, burse sau oportunitati de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari precum Italia, Germania, Grecia, Belgia, SUA, Elvetia sau Franta. Cei interesati sa…

- Administratorii Santierului Naval Orsova (simbol bursier SNO), care se ocupa cu constructia de nave si struc­turi plutitoare, au validat trei contracte de constructii in valoare totala de 5,3 milioane de euro cu livrare in Olanda. Primul contract prevede constructia si livrarea unui tanc…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 432 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, cele mai multe, și anume 100, sunt destinate croitorilor confecționeri…

- Rapperul Eminem a lansat videoclipul piesei „River”, o colaborare cu Ed Sheeran, care a generat peste 5,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore. Single-ul „River" este inclus pe cel mai recent album semnat Eminem, „Revival", lansat in decembrie 2017.In scurt timp, piesa a ajuns pe…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, începând din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse în vânzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz…

- Aproape 400 de locuri de munca sunt disponibile in judet, iar alte peste 600 sunt in tari din Uniunea Europeana, potrivit unui comunicat la AJOFM Bistrita-Nasaud. Parte din locurile de munca din oferta pot fi accesate de persoanele cu studii superioare. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de…

- Cererile de transcriere sau înscriere a certificatelor de naștere și de casatorie se pot depune începând cu 21 ianuarie la Oficiile de Stare Civila din cadrul tuturor municipiilor reședința de județ din România sau ale celor 6 sectoare ale Municipiului București. De asemenea,…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Astazi, in cadrul reuniunii de lucru privind calitatea aerului, organizata,…

- Cei care sunt in cautarea unui loc de munca in strainatate pot opta pentru una dintre ofertele Eures, ce insumeaza peste 600 de locuri de munca in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Bulgaria, Lituania, Malta, Slovenia, Luxeombourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Slovenia…

- Blue Air a transportat 5 milioane de pasageri. Clujul, in top Cea mai mare companie aeriana romaneasca, Blue Air, a transportat anul trecut 5,06 milioane de pasageri, cu 70% in plus fața de 2016. „Am reusit sa avem un record si la numarul de rute, cu 104 operate regulat, si peste 700 charter.…

- Violenta furtuna "Friederike" s-a soldat cu noua morti in Europa de Nord dintre care sase in Germania, unde traficul feroviar a fost in intregime intrerupt joi, relateaza AFP. Operatorul feroviar Deutsche Bahn "suspenda tot traficul pe liniile mari", a declarat unul dintre purtatorii sai…

- Mai multe curse au fost anulate, iar altele au intarzieri din cauza condițiilor meteo. Cateva avioane care trebuiau sa decoleze la ora 7 dimineața de pe aeroportul Otopeni sunt inca pe pista. Spre exemplu, noteaza antena3.ro , cursa Tarom spre Chișinau trebuia sa plece la ora 7:50, insa va pleca la…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

- Cele cinci zboruri de pe Aeroportul Iasi spre destinatii noi, anuntate in august, de compania Wizz Air au fost amanate. Este vorba despre cursele spre: Eindhoven (Olanda, incepand din 29 aprilie), Billund (Danemarca, incepand din 30 aprilie), Paris-Beauvais (Franța), Dortmund (Germania), Malmo (Suedia),…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…