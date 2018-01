Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un avion al companiei Blue Air care a decolat, astazi, de la Bacau cu destinatia Catania, si care avea la bord 126 de pasageri, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Palermo. Toti membrii echipajului au aterizat in siguranta. Aeronava…

- O aeronava a companiei aeriene Blue Air, care circula pe ruta Bacau-Catania, a aterizat fortat in Palermo, Sicilia, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat joi compania. Aproape 100 de romani care calatoreau pe calea aerului catre Italia au trait momente cumplite in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie.…

- Incidentul s-a produs joi dimineata, cand o aeronava de pasageri care zbura pe ruta Bacau-Catania a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Palermo. Pasagerii au povestit ca avionul s-a inclinat brusc deasupra Marii Mediterane, a pierdut altitudine, iar bagajele au cazut peste oameni.

- Aproximativ 100 de romani care se aflau intr un avion Blue Air cu destinatia Catania, Italia au trecut prin momente de panica in data de 4 ianuarie. Avionul a decolat azi dimineata din Bacau si a fost foarte aproape sa se prabuseasca in mare deoarecea a fost afectat serios de turbulente si de o furtuna…

- Un avion Blue Air ce a plecat dimineata din Bacau spre Catania a aterizat de urgenta la Palermo dupa ce a pierdut brusc altitudine si, spun pasagerii, a fost la un pas sa se prabuseasca in Marea Mediterana. In aeronava se aflau aproximativ 100 de romani, potrivit Adevarul. Incidentul a avut…

- Aeronava a decolat in conditii normale de pe Aeroportul International „George Enescu" Bacau, dar din cauza rafalelor de vant puternice a pierdut din altitudine, iar pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Palermo. Cursa era programata sa aterizeze in Catania in jurul orei 14.00. La bord se…

- Un avion al Blue Air a aterizat de urgența la Parlermo. Avionul decolase de la Bacau, iar la bord se aflau peste 100 de romani, care se indreptau spre Catania. Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna. Avionul a decolat la ora 8.50 și trebuia sa aterizeze la 10.15 in Catania.…

- Un avion Blue Air a aterizat de urgenta la Palermo, dupa ce a pierdut altitudine si a ajuns la 100 de metri deasupra apei, potrivit pasagerilor. Avionul decolase din Bacau, cu destinatia Catania, potrivit digi24.ro.Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna. ...

- Aproximativ 150 de turisti - intre care si copii - au ramas blocati pe platoul Bucegi, in zona Babele, in conditiile in care telecabina nu mai poate functiona din cauza vantului puternic. Salvamontisti si jandarmi din trei judete au plecat spre grupul de turisti, una din variantele luate in calcul de…

- Aproximativ 150 de turisti - intre care si copii - au ramas blocati pe platoul Bucegi, in zona Babele, in conditiile in care telecabina nu mai poate functiona din cauza vantului puternic. Salvamontisti si jandarmi din trei judete au plecat spre grupul de turisti, una din variantele luate in calcul de…

- Aproximativ 150 de turisti - intre care si copii - au ramas blocati pe platoul Bucegi, in zona Babele, in conditiile in care telecabina nu mai poate functiona din cauza vantului puternic. Salvamontisti si jandarmi din trei judete au plecat spre grupul de turisti, una din variantele luate in calcul de…

- Aproximativ 150 de turisti - intre care si copii - au ramas blocati pe platoul Bucegi, in zona Babele, in conditiile in care telecabina nu mai poate functiona din cauza vantului puternic. Salvamontisti si jandarmi din trei judete au plecat spre grupul de turisti, una din variantele luate in calcul de…

- In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca. Acesta subliniaza ca sectorul aviatic este sensibil la orice schimbare…

- Conform municipalitatii, se schiaza pe toate partiile domeniului schiabil, chiar daca mai sunt zone, din latimea partiilor, unde stratul de zapada este mai subtire. Stratul de zapada masoara circa 30 de centimetri pe partia Bradul, cea mai usoara de pe domeniul schiabil, si 60 de centimetri…

- Telegondola a fost oprita, joi dimineata, in Masivul Postavaru, din cauza vantului care sufla in rafale, in schimb functioneaza telecabina Kanzel si Capra Neagra, telescaunul Ruia si Lupului si teleschiul Bradul si Stadion, a informat Primaria Brasov. Conform municipalitatii, se schiaza…

- Un incendiu puternic a izbucnit, dimineata, la depozitul unei fabrici de fibra de sticla din Vaslui. Pompierii intervin cu patru autospeciale. Nu exista persoane ranite, dar intervenția este dificila din cauza ca in zona nu exista surse de apa și din cauza vantului care sufla cu intensitate, ne-a informat…

- Un incendiu a izbucnit, în noaptea trecuta, la o vila din localitatea Brebu, județul Prahova, flacarile cuprinzând rapid locuința și anexele. Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit șase autospeciale. În urma incendiului, au ars trei…

- Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit sase autospeciale. In urma incendiului, au ars trei sute de metri patrati din anexe si 120 de metri patrati din vila. De asemenea, flacarile au distrus si o masina. Cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit electric.…

- Veste buna pentru moldovenii care isi doreau demult sa ajunga la Geneva. Miine, 15 decembrie, va fi lansata prima cursa aeriana directa Chișinau-Geneva, care va fi operata de catre compania Air Moldova, cu o frecvența de doua ori pe saptamina. Acest lucru se intimpla datorita unui acord bilateral semnat…

- Manevrele pentru transportul maritim in Porturile Constanța Nord, Constanța Sud și Midia au fost suspendate, duminica, din cauza vantului puternic, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, remis AGERPRES. Au fost suspendate pentru moment…

- O femeie de 89 de ani cu probleme medicale, imobilizata la pat, si un barbat de 69 de ani, din Galati, au murit, vineri, in urma unui incendiu puternic produs la locuinta in care se aflau, cel mai probabil din cauza unei sobe exploatate necorespunzator sau cu defectiuni. Incendiul s-a produs vineri,…

- Un incendiu de vegetatie favorizat de vanturile uscate de sezon din California s-a extins marti pe 200 kmp in apropierea Los Angeles, impunand evacuari la scara larga, relateaza DPA, conform agerpres.ro. "Incendiul este foarte periculos si se raspandeste rapid, dar vom continua sa-l atacam…

- Toate porturile constantene au fost inchise, joi, din cauza vantului puternic. Judetul Constanta se afla sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 17.00. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza vantului puternic, toate porturile constantene, respectiv Constanta Nord, Constanta…

- Pesedistul a fost la un pas sa fie lovit de o usa care s-a deschis din senin, din cauza vantului puternic, iar sunetul unui ghiveci de flori care s-a prabusit l-a speriat teribil. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, iar buclucasa usa a fost repede inchisa, transmite Romania TV.

- Dupa cum se poate observa la momentul de fata, in unele zone din Capitala, ceata persista, chiar daca ne apropiem de orele pranzului. Fenomenul se manifesta, cel putin pana la ora 12.10, pe raza judetelor Constanta si Tulcea, si, conform ANM, duce la scaderea vizibilitatii – local sub 200 de metri si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vantului puternic, traficul fluvial pe Dunare a fost intrerupt intre kilometrii fluviali 1040 Coronini si 1096 Bazias , in judetul Caras Severin. Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Patru localitați din doua raioane mai raman deconectate de la energia electrica din cauza furtunii din ultimele zile. Acestea sunt din Straseni si Telenesti.Codul Portocaliu de vant puternic emis de meteorologi ramane valabil și astazi in raioanele din Nord si Centru.

- Din cauza rafalelor de vant, reprezentanții RAADPFL Craiova impreuna cu conducerea Poliției Locale Craiova au decis ca porțile Parcului „Nicolae Romanescu", Parcului Tineretului și Gradinii Botanice „Alexandru Buia" sa fie inchise, iar vizitatorilor sa le fie interzis accesul din cauza pericolului la…

- Manevrele de navigație și operațiunile de incarcare-descarcare ale navelor comerciale au fost suspendate, luni dupa-amiaza, in porturile maritime Constanța Nord, Constanța Sud, Midia și Mangalia și in acest context a fost oprit temporar tranzitul prin Ecluza Agigea, din cauza vantului care sufla,…

- Din cauza rafalelor de vânt, reprezentanții RAADPFL Craiova împreuna cu conducerea Poliției Locale Craiova au decis ca porțile Parcului “Nicolae Romanescu&", Parcului Tineretului și Gradinii Botanice “Alexandru

- Drumul National 67C a fost inchis temporar traficului rutier, luni, la ora 16.00, intre km 61+160m – km67+400m , intre localitatea Obarsia Lotrului (Valcea) si limita cu judetul Alba. Aceasta masura a fost luata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (vant ...

- Pompierii giurgiuveni solicitați sa intervina luni la Gara Giurgiu Nord dupa ce elemente din acoperișul cladirii garii sunt in pericol de prabușire nu au putut realiza misiunea din cauza vantului, in aceste condiții in zona fiind desemnat un responsabil care sa avertizeze trecatorii, a declarat,…

- Cei de la Cabana Balea Lac au confirmat ca telecabina nu funcționeaza luni la pranz, fiind foarte puțin probabil, potrivit lor, sa se poata efectua transport pe cablu, scrie Agerpres. Meteorologii sibieni spun ca vantul sufla cu 70 de kilometri pe ora la Balea Lac, unde zapada masoara 35 de…

- Turiștii nu mai pot urca, luni, la cabanele situate la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Munții Fagaraș, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului prea puternic și șoseaua Transfagarașan a fost inchisa de sambata. Cei de la Cabana Bâlea Lac au confirmat ca…

- Romania este sub zapezi, viscol si ploi abundente, de aproape 24 de ore. In zonele montane, vantul sufla si cu peste 120 de kilometri pe ora. La vecinii unguri, dar si in Austria, a fost deja dat cod rosu de vant. La noi, apogeul, spun meteorologii, va fi in aceasta noapte si maine dimineata, conform…

- Circulatia este ingreunata, duminica dupa-amiaza, pe A1 Sibiu-Deva, din cauza vantului puternic. De asemenea, la aceasta ora se circula in conditii de iarna pe mai multe artere, unde intervin utilaje de deszapezire, iar in judetul Harghita doua drumuri nationale sunt inchise, dupa ce pe sosea au cazut…

- O aeronava Blue Air care a decolat duminica dimineata de la Otopeni cu destinatia Stuttgart a aterizat de urgenta la Budapesta dupa ce unul dintre senzorii care monitorizeaza starea tehnica a aeronavei s-a aprins in timpul...

- Circulația pe DN 12 C, Gheorgheni-Lacu Roșu, a fost inchisa dupa ce, din cauza vantului puternic, mai mulți arbori s-au rupt și au cazut pe carosabil. Județul Harghita se afla sub incidența unui cod portocaliu de intensificari ale vântului și ninsori abundente. …

- O aeronava Blue Air ce efectua cursa Bucuresti-Stuttgart a aterizat de urgenta la Budapesta dupa ce un senzor a semnalat pilotilor ca ceva ar putea fi in neregula, informeaza HotNews.ro. Dupa verificari facute pe aeroportul din capitala ungara, zborul spre ...

- Proba masculina de slalom uriaș de la Soelden (Austria), din deschiderea Cupei Mondiale, a fost anulata duminica din cauza vantului puternic, a anunțat Federația internaționala de schi. ''Vântul este violent ( la 3.000 metri altitudine), iar previziunile nu sunt bune pentru restul…

- Stefan Kiefer, patronul echipei de motociclism cu același nume, a fost gasit mort in hotel. Echipa patronata de neamțul in varsta de 52 de ani se pregatea de etapa din week-end de pe circuitul de la Sepang. Echipa inscrisa in campionatul Moto2 nu conta in lupta pentru titlu, așa ca retragerea pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare meteo, valabila de astazi de la ora 21:00 pâna pe 30 octombrie, la ora 23:00. În acest interva vor fi intensificari temporare ale vântului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort…

- Doua nave aflate in rada portului Constanta au fost implicate azi intr un incident produs din cauza vantului puternic.La ora 08.45, Navele, Maraki, sub pavilion Cook Islands, respectiv Maria, sub pavilion Antigua Barbuda, au vrut sa isi schimbe ancorajul.Maraki a virat ancora si, din cauza puterii vantului,…

- Orele in care vantul a suflet cu putere, insotind, in unele cazuri si ploaia care a cazut in mare parte din ziua precedenta au lasat urme vizibile la nivelul Capitalei. Au fost doi oameni raniti si dusi la spital, peste 140 de copaci pusi la pamant de intensificarile ce s-au manifestat in Bucuresti,…

- Vantul puternic care a batut in rafale de pana la 75 de km/h, in zona joasa a județului Buzau a afectat instalațiile de distribuție a energiei electrice. Primele probleme au aparut dimineața, in localitatea Naeni, acolo unde a fost afectata parțial rețeaua electrica. Situația a fost remediata dupa mai…

- Peste 100 de copaci au cazut pe carosabil și au fost avariate 65 de autoturisme in timpul manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, pana la ora 20,30, au anunțat reprezentanții ISU București-Ilfov. Sursa foto: facebook.com/ISUBIF De asemenea, trei acoperișuri au fost…

- Manevrele de navigație in porturile maritime Midia, Constanța nord și Constanța sud au fost suspendate marți dimineața din cauza vantului puternic, pentru evitarea incidentelor in transportul naval, informeaza un comunicat al Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR).…

- Partida din Liga 1 dintre Sepsi și Astra Giurgiu, disputata duminica pe Stadionul Tineretului din Brașov, a intampinat probleme grave din cauza unor defecțiuni repetate la instalația de nocturna. Prima data, lumina s-a stins la mijlocul primei reprize, in minutul 25, jocul fiind intrerupt timp de 13…

- Agentia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, un cod galben de vant puternic. Zona de munte va fi cea mai afectata. ANM mai anunta ca zapada va fi spulberata, astfel vizibilitatea fiind scazuta. COD GALBEN de vant si ninsori, Valabil de la: 14-10-2017 ora 7:00 pana la: 14-10-2017 ora 10:00, in…

- Constanta este, incepand de sambata, 7 octombrie, sub avertizare cod portocaliu de vant puternic si ploaie. Marea este agitata, motiv pentru care autoritatile au inchis porturile maritime.